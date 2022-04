Piotr Pyzik: nadrzędnym celem jest to, by nie zbrakło prądu

Najważniejszym zadaniem rządu na najbliższe miesiące to zapewnienie niezakłóconych dostaw energii elektrycznej dla gospodarstwa domowych i na potrzeby całej polskiej gospodarki. Dodatkowo ważne jest, aby pochodził z rodzimych elektrowni oraz żeby był dostępny cenowo. Takie wnioski przyniosła debata "Górnictwo: zorganizowana 27 kwietnia na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Bezpieczeństwo energetyczne w państwach unijnych stało się obecnie jednym z najważniejszych zdań Komisji Europejskiej, ale także poszczególnych rządów. Wojna na Ukrainie i wprowadzone sankcje na import rosyjskich surowców, gwałtowny wzrost cen węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej - doprowadziły do zaburzeń w funkcjonowaniu całego systemu energii.

Do tej pory oczekiwania były takie, że aktywa oparte na węglu kamiennym będą stopniowo wygaszane. Teraz ważne jest zredefiniowane całej polityki energetycznej. Pamiętając o celach klimatycznych należy bezwzględnie pamiętać o czynniku bezpieczeństwa i dostępności energii.

- Ministerstwo aktywów państwowych cały czas pracuje nad powołaniem NABE (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego -red.). Działania są realizowane zgodnie z planem - powiedział w trakcie panelu "Górnictwo" na XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotr Pyzik.

- Pamiętamy jednak nad tym, że naszym celem jest to, aby prąd był dostępny dla gospodarstw domowych i przemysłu. Poza tym, że prąd pochodził z produkcji w polskich elektrowniach i dodatkowo żeby był dostępny cenowo. Musimy pilnować konkurencyjności produkcji, ale także dbać o klimat. Nie możemy dopuścić do tego co nazywamy ubóstwem energetycznym. Powinien nastąpić proces deglobalizacji - dodał.