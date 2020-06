Piotr Rogóż, Engie Zielona Energia: OZE w Polsce to nasz priorytet

Duży nacisk kładziemy na to, żeby zwiększyć własną bazę aktywów OZE. Jesteśmy zaangażowani w energetyce wiatrowej i w fotowoltaice. Są to projekty o mocach trzycyfrowych w MW, czyli znaczące. Rozwój bazy aktywów OZE w Polsce to priorytet dla nas i element strategii grupy Engie – deklaruje Piotr Rogóż, prezes zarządu Engie Zielona Energia w rozmowie z WNP.PL.

Czwarty, najmłodszy nasz biznes, który zaczęliśmy w ubiegłym roku, to sprzedaż instalacji PV do odbiorców biznesowych. Biorąc pod uwagę rozwój rynku, koncentrujemy się na instalacjach PV o mocy powyżej 50 kWp. Na razie nie prowadzimy sprzedaży mikroinstalacji PV dla gospodarstw domowych.

– Nie wykluczamy tego, ale to obszar wymagający znacznej rozbudowy infrastrukturalnej firmy. Do obsługi rynku mikroinstalacji na terenie całego kraju potrzeba armii ludzi. Obecnie widzimy większy sens ekonomiczny w sprzedaży fotowoltaiki dla biznesu. Koncentrujemy się na średnim i dużym biznesie, gdzie obok samej instalacji możemy zaoferować naszym klientom możliwość zarządzania oraz korzystnego odkupu nadwyżek wyprodukowanej energii.W ostatnich miesiącach ze względu na „koronakryzys” każdy liczy pieniądze, ale rynek instalacji PV dla biznesu ma potencjał rozwojowy i już teraz jest wielu zainteresowanych. Niedługo rachunki za energię obciąży opłata mocowa, a dzięki instalacjom PV można obniżyć koszty energii.– W 2019 roku osiągnęliśmy przychody na poziomie 600 mln zł. W tym roku zakładamy dalszy wzrost w okolicach 15-20 proc., ale wskutek pandemii koronawirusa trudno to teraz precyzyjnie oszacować. W każdym razie od momentu sprzedaży przez Engie elektrowni Połaniec, co miało miejsce w pierwszym kwartale 2017 roku, potroiliśmy przychody, głównie poprzez rozwój aktywności handlowych na rynku energii oraz zwiększyliśmy moce zainstalowane w OZE o 6,5 proc.– Największy wzrost naszego biznesu zawdzięczamy rozwojowi zarządzania zewnętrznymi jednostkami OZE (ok. 1,2-1,4 TWh) oraz wzrostowi sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. W ostatnich trzech latach zwiększyliśmy ją z około 200 GWh do około 900 GWh.– Duży nacisk kładziemy na to, żeby zwiększyć własną bazę aktywów OZE. Jesteśmy zaangażowani w kilka projektów związanych zarówno ze zwiększeniem stanu posiadania w energetyce wiatrowej, jak i w fotowoltaice. Mogę powiedzieć, że w obszarze wiatru i PV są to projekty o mocach trzycyfrowych w MW, czyli znaczące.Rozwój bazy aktywów OZE w Polsce to priorytet dla nas i element strategii grupy Engie. Chcemy się wzmacniać na rynku OZE w Polsce. Będziemy wykorzystywać nasze możliwości i kompetencje, żeby zwiększyć ilość i wielkość naszych aktywów odnawialnych, zarówno poprzez rozwój własnych projektów, akwizycje oraz współpracę z zewnętrznymi podmiotami zainteresowanymi inwestowaniem w OZE.– Strategia i hasło przewodnie Engie to wspieranie rozwoju technologii zero- i niskoemisyjnych. Wiatr i fotowoltaika to podstawa, ale przyglądamy się projektom związanym z biogazem i hydroenergetyką. Poza tym, chociaż to nie jest biznes Engie Zielona Energia, ale Engie w Polsce już tak, przyglądamy się możliwości przejścia w ciepłownictwie z węgla na biomasę. Postrzegam Polskę jako kraj z dużym potencjałem konwersji z węgla na biomasę w energetyce i ciepłownictwie w perspektywie 4-5 lat.– Aukcje OZE w Polsce są ciągle punktem odniesienia, czy pierwszym wyborem rozwoju projektów OZE dla większości deweloperów i inwestorów. Zwłaszcza w przypadku rozwoju projektów wiatrowych i PV. Zarazem pojawia się coraz więcej firm, które biorą pod uwagę rozwój projektów OZE w oparciu o Power Purchase Agreements (PPAs), czyli komercyjne, wieloletnie umowy sprzedaży energii z OZE (w tym do odbiorców końcowych), jako podstawę do sfinansowania inwestycji. Na dzień dzisiejszy rozwój OZE w Polsce w oparciu o PPA stanowi margines - trochę wariant awaryjny, na wypadek, gdy aukcje się nie powiodą.– Moim zdaniem umowy PPA są przyszłością energetyki odnawialnej. Potencjał jest tutaj ogromny, o czym świadczy skala rozwijanych w ten sposób OZE w Europie Zachodniej i w USA, w tym z bardzo znaczącym udziałem Engie. Widzimy mocne trendy ich rozwoju w Hiszpanii, Portugalii czy w Wielkiej Brytanii. Umowy PPA to obszar, który leży u nas na stole jako kierunek strategiczny. Jeden z naszych celów na najbliższy okres to zawarcie umowy Long Term PPA w Polsce.– Engie jako grupa jest zwolennikiem systemu EU ETS, bo prowadzi on do rozwoju niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii i tym samym wymusza postęp w elektroenergetyce. EU ETS został stworzony po to, żeby wspierać przestawianie energetyki z torów węglowych na tory OZE oraz niskoemisyjne i pełni bardzo ważną rolę w tym procesie.– Kluczową kwestią jest kierunek rozwoju cen CO2. Jeżeli ceny CO2 będą szły do góry, a od pewnego czasu znowu widzimy taki trend, to będzie to czynnik sprzyjający inwestowaniu w OZE zwłaszcza poza systemem wsparcia, na bazie PPA. W warunkach polskich o cenach energii decydują technologie węglowe, a zatem wzrost cen CO2 oznacza wzrost cen energii.W takiej sytuacji szczególnie duzi odbiorcy energii będą chcieli zabezpieczać ceny zakupu energii na długie okresy. I drogą do tego są właśnie umowy PPA. Mimo takich perturbacji jak wprowadzenie tzw. ustawy odległościowej czy nieracjonalne podniesienie podatków od wiatraków, traktujemy Polskę jako ważny rynek, ze stabilną i dynamicznie rozwijającą się gospodarką.– Następuje koncentracja energetyki wokół spółek kontrolowanych przez państwo. Trudno znaleźć duże firmy inne niż państwowe, które posiadałyby w swoim portfelu elektrownie konwencjonalne. W przestrzeni publicznej pojawiają się często opinie, że w Polsce jest miejsce tylko dla jednego koncernu multienergetycznego.Moim zdaniem dalsza koncentracja energetyki to nie jest dobry kierunek. Konkurencja i dywersyfikacja mają nieocenioną wartość. Wymuszają racjonalizację kosztów, rozwój w zakresie kultury technicznej i biznesowej, ale także wpływają na jakość struktury społecznej i dojrzałości obywatelskiej. Sporym wyzwaniem jest też brak stabilność regulacyjnej i prawnej w obszarze energetyki.– Bałtyk ma duży potencjał jeśli chodzi o rozwój morskiej energetyki wiatrowej i również Engie jest nim zainteresowane. Jednostką dedykowaną do rozwoju projektów morskiej energetyki wiatrowej w grupie Engie jest spółka joint venture Engie-EDPR (JV). Według mojej wiedzy, JV planuje realizować w Polsce projekty wnoszone przez EDPR, m.in. dawne projekty DEME. Nawiasem mówiąc, dyrektorem zarządzającym spółki Engie-EDPR dedykowanej do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest Grzegorz Górski, wieloletni szef GDF Suez w Polsce.