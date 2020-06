Piotr Woźny w nadzorze energetycznej firmy Zygmunta Solorza

ZE PAK, energetyczna spółka kontrolowana przez Zygmunta Solorza, poinformowała o powołaniu nowych członków rady nadzorczej. Wśród nich znalazł się Piotr Woźny, były prezes NFOŚiGW.

Kandydaturę profesoradziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, który w swojej karierze wielokrotnie doradzał m.in. prezydentowi, ministrom, na członka rady nadzorczej zgłosił z kolei akcjonariusz - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień".Powołanie nowych członków rady nadzorczej, to kolejne przetasowanie we władzach energetycznej spółki Zygmunta Solorza. 25 maja 2020 r. rezygnację bez podawania przyczyn złożył Wojciech Piskorz, przewodniczący rady.Czytaj więcej: Przewodniczący rady nadzorczej ZE PAK złożył rezygnację Na początku maja 2020 roku z kolei z członkostwa w zarządzie firmy i z pełnienia funkcji prezesa zrezygnował Henryk Sobierajski.Po tym zdarzeniu rada nadzorcza spółki powierzyła kierowanie pracami zarządu firmy w charakterze pełniącego obowiązki prezesa zarządy, do czasu wyboru nowego prezesa, wiceprezesowi zarządu firmy Maciejowi Nietopielowi.W 2019 roku grupa ZE PAK, która zajmuje się głównie wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej, osiągnęła 2,877 mld zł przychodów wobec 2,304 mld zł przychodów rok wcześniej wykazując 446,1 mln zł straty netto wobec 463,6 mln zł straty netto w 2018 roku.Negatywny wpływ na wynik netto za miniony rok, podobnie jak rok wcześniej, miały odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych. W 2019 roku te odpisy wyniosły 615,3 mln zł i były o 249,3 mln zł większe niż rok wcześniej.Natomiast zysk EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją i odpisami aktualizującymi) grupy ZE PAK za 2019 rok wyniósł prawie 393,4 mln zł wobec około 89,8 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej.Obecnie w składy rady nadzorczej ZE PAK, oprócz nowych członków, wchodzią: Wiesław Walendziak (wiceprzewodniczący), Tomasz Szeląg (sekretarz), Leszek Wysłocki, Sławomir Zakrzewski i Grzegorz Krystek.