PKEE za klasyfikowaniem przyłączeń morskich wiatraków jako projektów PCI

Zdaniem PKEE w związku z planami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w UE do ponad 250 GW w 2050 roku należy wypracować ramy umożliwiające rozbudowę sieci elektrycznych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w przygotowywanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (TEN-E). PKEE uważa, że jedną z najważniejszych zmian powinno być umożliwienie klasyfikowania przyłączeń morskich farm wiatrowych do sieci jako projektów wspólnego zainteresowania UE (PCI – Project of Common Interest).

PKEE informuje, że z zadowoleniem przyjmuje ambicje UE osiągnięcia w segmencie morskich farm wiatrowych ponad 250 GW mocy zainstalowanych do roku 2050.

Jednakże, jak ocenił PKEE, aby plany te stały się rzeczywistością, UE musi podjąć działania, by zapewnić warunki do wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

W opinii PKEE nowe rozwiązania powinny odzwierciedlać założenie, że energia odnawialna z morskich farm wiatrowych sama w sobie jest uznawana za leżącą we wspólnym interesie wszystkich Europejczyków.