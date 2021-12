PKEE: Zmiany w taryfach na prąd to podwyżka średnio o 6 zł

Zatwierdzone przez Prezesa URE zmiany w taryfach na prąd oraz dystrybucję w połączeniu z działaniami osłonowymi rządu przełożą się na podwyżkę dla przeciętnego gospodarstwa domowego rzędu 6 zł miesięcznie - ocenia Polski Komitet Energii Elektrycznej.

Według wyliczeń Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej miesięczny rachunek typowej rodziny w grupie taryfowej G11 zużywającej 1,8 MWh prądu rocznie, wzrośnie średnio o ok. 21 złotych.

Dzięki rządowej tzw. tarczy antyinflacyjnej i rekompensatom podwyżka w pierwszym kwartale 2022 r. będzie jednak mniej dotkliwa i wyniesie tylko ok. 6 złotych miesięcznie - wskazuje.

W ramach tarczy od 1 stycznia, na trzy miesiące, podatek VAT od sprzedaży energii elektrycznej spadnie z 22 do 5 proc. - zaznacza.

Jak przypomina PKEE - stowarzyszenie polskiego sektora elektroenergetycznego, rachunek za energię elektryczną dla taryfy G, czyli gospodarstw domowych, składa się z kosztów sprzedaży energii i kosztów dystrybucji. Należność za zużywaną energię stanowi około połowy wysokości rachunku, pozostała część to koszty dystrybucji.

PKEE podkreśla, że choć decyzja Prezesa URE dotyczy tylko czterech największych w kraju sprzedawców energii, którzy mają obowiązek zatwierdzania taryf przez regulatora, zmiany cen prądu dotyczą wszystkich sprzedawców w Polsce.

Podwyżki wynikające z lawinowo rosnących kosztów wytwarzania energii nie omijają również mieszkańców innych państw Europy. Na powszechny wzrost cen energii składają się drożejące surowce energetyczne oraz gwałtowny skok cen uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie ETS - wskazuje Komitet.

Jak przypomina, ok. 70 proc. wytwarzanej w Polsce energii pochodzi z elektrowni węglowych, które musza kupować gwałtownie drożejące uprawnienia do emisji CO2. W tym roku uprawnienia zdrożały z ok. 30 do nawet 90 euro za tonę, a w okresie czterech lat wzrost ten był 20-krotny. W konsekwencji koszt wytworzenia energii elektrycznej w polskich elektrowniach węglowych składa się w większości z kosztu zakupu CO2.

PKEE wskazuje też, że poza wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 na koszt produkcji energii wpłynęły także mniejsza w ostatnim roku produkcja ze źródeł odnawialnych oraz ożywienie gospodarcze, które zwiększyło zapotrzebowanie na energię. Istotnym czynnikiem jest także wzrost cen surowców, w tym gazu, który stanowi ważny surowiec energetyczny dla wielu unijnych gospodarek.

Komitet przypomina, że niektóre z państw UE, podobnie jak Polska, zdecydowały się na wdrożenie działań osłonowych, które dzięki dozwolonym przez Komisję Europejską systemom wsparcia zmniejszą koszty podwyżek dla gospodarstw domowych. Dzięki nim w Polsce, w pierwszych miesiącach 2022 roku koszty podwyżek zostaną zredukowane o ok. 60 proc. - szacuje PKEE.