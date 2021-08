PKN Orlen bada rynek technologii obniżających emisję CO2

PKN Orlen ogłosił zapytanie, dotyczące dostępnych na rynku technologii, które umożliwiają obniżenie emisji CO2 oraz podnoszą efektywność energetyczną w procesach rafineryjnych i petrochemicznych. Odpowiedzi w tym postępowaniu można składać do 17 września – podał koncern.

Jak podkreślił w ogłoszeniu PKN Orlen, "poszukiwane są technologie wdrożone na skalę przemysłową, bądź będące obecnie w trakcie wdrożenia - projekty będące obecnie na etapie wykonawstwa".

"Celem postępowania RFI jest dokonanie screeningu dostępnych na rynku technologii, które pozwolą obniżyć emisję CO2 oraz poprawić efektywność energetyczną procesów destylacji w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym" - wyjaśnił koncern.

PKN Orlen zaznaczył w opublikowanej dokumentacji postępowania, iż termin na złożenie odpowiedzi, które powinny zawierać m.in. opis oraz wymagania, dotyczące wdrożenia technologii, to 17 września - koncern zastrzegł, że data ta może ulec zmianie.

W ogłoszeniu PKN Orlen przypomniał, iż jest wiodącym podmiotem segmentu energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, przy czym w Płocku posiada największą w Polsce rafinerię wraz z częścią petrochemiczną głównego zakładu produkcyjnego, a cały tamtejszy kompleks zajmuje powierzchnię ok. 800 ha, na której znajduje się ok. 60 instalacji produkcyjnych i dwie elektrociepłownie.

Koncern zaznaczył jednocześnie, iż aktualnie realizuje największy projekt petrochemiczny w Europie w ramach inwestycji Programu Rozwoju Petrochemii.

PKN Orlen informując ostatnio o nowych projektach, w tym np. o rozważanym wdrożeniu innowacyjnej technologii do recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych, podkreślił, że jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. - w ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 r. zredukuje o 20 proc. emisję CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.

Jak zapowiada PKN Orlen, do końca tej dekady zainwestuje on ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe.