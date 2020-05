PKN Orlen chce kontynuować budowę Ostrołęki. Jest jednak warunek

PKN Orlen zadeklarował wstępną gotowość bezpośredniego zaangażowania finansowego w projekt Ostrołęka C wyłącznie w przypadku zmiany założeń technologicznych dla inwestycji na technologię opartą na paliwie gazowym - wynika z komunikatu giełdowego PKN Orlen.

Wszystkie projekty, które realizujemy muszą mieć uzasadnienie biznesowe i wzmacniać naszą konkurencyjność. Inwestycja w Ostrołęce będzie realizowana, ale musi być oparta na technologii gazowej. Jest to zgodne ze strategią @PKN_ORLEN obejmującą rozwój źródeł nisko i zeroemisyjnych — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) May 19, 2020

- Wszystkie projekty, które realizujemy w Grupie Orlen muszą mieć mocne uzasadnienie biznesowe i wzmacniać naszą konkurencyjność na wymagającym rynku. Inwestycja w Ostrołęce będzie realizowana, ale musi być oparta na technologii gazowej. Jest to zgodne z naszą strategią, obejmującą rozwój źródeł nisko i zeroemisyjnych – wskazał Daniel Obajtek.PKN Orlen podał w komunikacie prasowym, że finalną decyzję dotyczącą inwestycji w Ostrołęce, poprzedzą rozmowy ze spółkami Enea i Energa – właścicielami projektu - dotyczące technologii, sposobu finansowania oraz harmonogramu.Płocki koncern ocenił, że znaczenie źródeł nisko i zeroemisyjnych będzie rosło w związku z restrykcyjną polityką klimatyczną na świecie. Zaznaczył, że realizacja jej założeń jest procesem długofalowym, który będzie łączył transformację sektora wytwarzania w UE z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.Wskazał, że oznacza to stopniowe zmiany w miksie wytwarzania, w którym nowe źródła mogłyby efektywnie pracować nawet 25 lat, będąc jednocześnie źródłami niskoemisyjnymi i zaznaczył, że obecnie w Polsce emisyjność jednostek wytwórczych opartych o gaz ziemny jest ponad dwukrotnie niższa w porównaniu do funkcjonujących bloków węglowych.- Dodatkowo przy uwzględnieniu obecnych i prognozowanych cen gazu, emisji i węgla, technologia oparta o gaz ziemny pozwala wytwarzać energię taniej niż rozwiązania bazujące na węglu kamiennym. Dodatkowo na rzecz rozwiązania gazowego przemawiają niższe koszty kapitałowe oraz większa elastyczność bloków gazowych, umożliwiająca bilansowanie energii ze źródeł odnawialnych. To powoduje, iż jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej jest wyraźnie niższy dla bloku parowo-gazowego niż węglowego - czytamy w komunikacie prasowym PKN Orlen.PKN Orlen ma 80 proc. udziału w kapitale zakładowym Energi, co odpowiada 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Energi, a z kolei Energa ma 50 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia Ostrołęka.PKN Orlen przejął kontrolę nad Energą w wyniku wezwania na sprzedaż akcji Energi. Cena za jedną akcję Energi wyniosła 8,35 zł, a cena wszystkich nabytych przez PKN Orlen akcji Energi wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez PKN Orlen gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego.