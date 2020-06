PKN Orlen czwarty na rynku produkcji energii elektrycznej w 2019 roku

W Polsce w 2019 roku największym producentem energii elektrycznej była nadal grupa PGE. Drugie miejsce utrzymała Enea, trzecie Tauron, a na czwarte miejsce wszedł PKN Orlen wyprzedzając ZE PAK – wynika ze sprawozdania z działalności URE za miniony rok.

URE wskazuje, że w 2019 roku wskaźnik udziału rynkowego trzech największych grup (PGE, Enea, Tauron) , mierzony według energii wprowadzonej do sieci (uwzględniającej ilość energii dostarczonej przez wytwórców bezpośrednio do odbiorców końcowych), w 2019 roku po raz pierwszy od kilku lat spadł. W minionym roku wyniósł 66,4 proc., co oznacza spadek o 3,3 punktu procentowego w porównaniu do 2018 roku.Jednocześnie, jak podaje URE, w 2019 roku na poziomie roku poprzedniego pozostawał wskaźnik udziału trzech największych wytwórców w mocy zainstalowanej – wzrost o 0,1 punktu procentowego. W minionym roku trzej najwięksi wytwórcy (skupieni w grupach PGE, Enea, Tauron) nadal dysponowali w sumie prawie 2/3 mocy zainstalowanych w Polsce i odpowiadali za około 67 proc. produkcji energii elektrycznej w kraju.- Przy czym wśród trzech dominujących podmiotów w rynku wytwarzania energii elektrycznej w 2019 r. wzrosło znaczenie wytwórców funkcjonujących w grupie kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna. Taki stan rzeczy wynika z oddania do eksploatacji w 2019 roku dwóch nowych bloków nr 5 i nr 6 o mocy zainstalowanej 900 MW każdy- wskazuje w sprawozdaniu URE.Regulator zwraca ponadto uwagę, że w 2019 roku zmieniły się wskaźniki koncentracji HHI, mierzone według mocy zainstalowanej oraz według wolumenu energii wprowadzonej do sieci (uwzględniającej ilość energii dostarczonej przez wytwórców bezpośrednio do odbiorców końcowych).- Według mocy zainstalowanej (wskaźnik HHI -red.) wzrósł o 4 proc., zaś według energii wprowadzonej do sieci – spadł o 8,4 proc.. Warto podkreślić, że wskaźnik ten liczony dla produkcji w 2019 roku podobnie jak w latach 2017-2018, utrzymywał wartość wskazującą na wysoki stopień koncentracji na rynku. Znamiennym jest z kolei fakt, że po raz pierwszy, w 2019 roku wskaźnik koncentracji liczony dla mocy zainstalowanej przekroczył górną granicę średniej koncentracji i przeszedł do poziomu wysokiej koncentracji na rynku wytwarzania- czytamy w sprawozdaniu URE- wskazał URE.Regulator wyjaśnia, że wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) określany jest jako suma kwadratów indywidualnych udziałów w rynku wszystkich przedsiębiorstw tworzących daną gałąź: HHI > 5 000 – koncentracja bardzo wysoka, HHI od 1 800 do 5 000 – koncentracja wysoka, HHI od 750 do 1 800 – koncentracja średnia, poniżej 750 – niska koncentracja.