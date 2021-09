PKN Orlen daje impuls gazowym projektom Energi

Nie wszystko jest jeszcze zdecydowane, ale w pozytywnym scenariuszu grupa PKN Orlen, realizując projekty z udziałem Energi, może mniej więcej w połowie bieżącej dekady lub trochę później wzbogacić się o trzy elektrownie gazowe. To wpisuje się w strategię PKN Orlen do 2030 roku. Budowa bloku gazowo-parowego w Ostrołęce może ruszyć już na przełomie 2021 i 2022 roku.

Nowa odsłona projektu Grudziądz. Kluczowy rynek mocy?

Nowe, stabilne moce są potrzebne

Podkreśliło przy tym, że do momentu oddawania do eksploatacji nowych jednostek wytwórczych, dodatkowych w stosunku do obecnie budowanych, nie należy wyłączać istniejących już źródeł. Oszacowało, że w perspektywie do 2030 roku niezbędna jest budowa, w zależności od scenariusza, od 6 GW do 11 GW nowych stabilnych mocy - ponad inwestycje m.in. w Dolnej Odrze oraz EC Żerań.

"Wyniki analizy wystarczalności zasobów wytwórczych pokazują, że nawet w przypadku scenariusza optymistycznego wyłączeń oraz przy założeniu odtwarzania i rozwoju mocy JWCD, a także rozwoju OZE w zakresie morskich elektrowni wiatrowych, dla spełnienia standardów bezpieczeństwa wymagana jest budowa około 6000 MW nowych, stabilnych mocy do końca 2030. Wielkość ta dotyczy nowych mocy wytwórczych ponad aktualnie realizowane inwestycje w Turowie, Żeraniu, Dolnej Odrze oraz Ostrołęce" - konstatuje MKiŚ w omawianym sprawozdaniu.

Przewidziano też, że o ile PGNiG nie objęłoby pozostałej puli 49 proc. udziałów, to obejmie je PKN Orlen i ustalono, że w przypadku powstania ryzyka naruszenia przez Energę wymogów umów o finansowanie, PKN Orlen udzieli Enerdze wsparcia, niezbędnego do sfinansowania projektu w kwocie nie wyższej niż 1,55 mld zł.Niedługo po tym pomiędzy spółkami CCGT Ostrołęka i Elektrownia Ostrołęka, która zaczęła budować elektrownię węglową, podpisana została umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Elektrownia Ostrołęka, przeznaczonego do realizacji zadań obejmujących budowę bloku gazowego, a w połowie 2021 rokuCCGT Ostrołęka podpisała z GE Power aneks do umowy na budowę elektrowni węglowej o mocy 1000 MW, zakładającej konwersję projektu na gazowy o mocy 745 MW.Wartość aneksu dotyczącego budowy elektrowni gazowej szacowana jest na około 2,5 mld zł i jak zaznacza Energa będzie o połowę niższa niż kontrakt na budowę elektrowni węglowej. Wprowadzenie zmian do kontraktu wymagało również zawarcia porozumienia dotyczącego rozliczenia dotychczasowej inwestycji węglowej.- Oczekuje się, że rozliczenie zostanie sfinalizowane do końca bieżącego roku. Istotnym elementem jest wzajemne ustalenie między stronami maksymalnej kwoty, do wysokości której wykonawca może zgłaszać należności. Strony ustaliły wysokość limitu na poziomie 1,35 mld zł, wobec pierwotnej wartości kontraktu węglowego wynoszącej ok. 5,05 mld zł - poinformowało WNP.PL biuro prasowe Energi.Według uzyskanych informacji, przyjęte ustalania oznaczają, że przypadający na Energę koszt rozliczenia z wykonawcą dotychczasowej inwestycji węglowej, przy, jak podano, solidarnym podziale na obu sponsorów projektu, czyli najpewniej także Eneę, nie przekroczy 675 mln zł.- Początek prac budowlanych bloku gazowo-parowego w Ostrołęce zaplanowany jest na przełom 2021 i 2022 roku. Przed tym musi zostać wykonana dokumentacja niezbędna dla realizacji inwestycji. Obecnie trwają prace przygotowawcze dostosowujące teren do wymogów planowanej budowy - poinformowało WNP.PL biuro prasowe Energi.Harmonogram zakłada zakończenie tych prac pod koniec 2024 roku i oddanie elektrowni gazowej Ostrołęka do użytku w 2025 roku. Wraz z aneksem na budowę bloku zawarta została wieloletnia umowa serwisowa.Jeszcze stosunkowo niedawno, bo w prezentacji po zakończeniu 2020 roku, Energa podała, że w sierpniu 2020 roku unieważniono postępowanie przetargowe i wstrzymano realizację projektu budowy elektrowni gazowej w Grudziądzu (CCGT Grudziądz), ale kontynuowane są działania dla utrzymania wykonalności projektu.Teraz, można powiedzieć, Energa wraca do tego projektu wzmocniona decyzją PKN Orlen. W efekcie integracji PKN Orlen oraz Energi w sierpniu 2021 zawarte zostało porozumienie pomiędzy Energą i PKN Orlen w sprawie finansowania elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu.W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej projektu, PKN Orlen zobowiązał się do pokrycia do 100 proc. nakładów inwestycyjnych związanych z jego realizacją, ale do 1,8 mld zł i pod warunkiem, że spółka CCGT Grudziądz będzie miała umowę mocową.Wcześniej była mowa, że w Grudziądzu może powstać blok gazowy o mocy 600 MW z planowanym capeksem na poziomie około 1,67 mld zł. Teraz nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie, jaka ma być moc bloku, ale dowiedzieliśmy się, że przetarg na budowę bloku w Grudziądzu jest na etapie dialogu konkurencyjnego i planowany jest udział CCGT w tegorocznej aukcji rynku mocy.Według otrzymanych od Energi informacji elektrownia gazowa w Grudziądzu mogłaby zostać najwcześniej oddana do eksploatacji w 2025 roku. Z kolei w sprawozdaniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska z monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w latach 2019-2020, ale opublikowanego w tym roku, znajdujemy informację, że planowany termin oddania do eksploatacji elektrowni w Grudziądzu to 2027 rok.Energa opisując projekt CCGT Gdańsk w prezentacji za I półrocze 2021, podała, że chodzi o blok gazowy o mocy około 650 MW. Stwierdziła też, że na mocy listu intencyjnego rozpoczęta została współpraca z Grupą Lotos i PKN Orlen, dotycząca weryfikacji możliwości i przygotowania wspólnej realizacji projektu CCGT Gdańsk.- Na obecnym etapie prace koncepcyjne osiągnęły etap zaawansowanych uzgodnień. Termin ich zakończenia i podjęcie wiążących decyzji będzie się zawierało w okresie obowiązywania listu intencyjnego, który jak to zostało zakomunikowane wcześniej określony został do końca 2021 roku. Strony zawartego listu intencyjnego w dalszym ciągu podtrzymują założenie dotyczące harmonogramu projektu, zakładające zakończenie realizacji bloku CCGT w 2026 roku - podała Energa w prezentacji za I półrocze 2021.Nie ulega wątpliwości, że nowe stabilne elektrownie są w Polsce potrzebne. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawozdaniu z monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w latach 2019-2020 oceniło, że warunkiem koniecznym zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w horyzoncie najbliższych 5 lat jest terminowe zakończenie rozpoczętych inwestycji.W scenariuszu optymistycznym, wynikającym z planowanej żywotności jednostek JWCD (Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane), odstawienia, czyli wyłączenia takich elektrowni na stałe, w najbliższych latach następują w relatywnie niewielkiej skali (w latach 2021-2025 około 2,1 GW), ale stopniowo rosną (2026-2030 - około 4,7 GW; w latach 2031-2035 - około 6,8 GW).W scenariuszu pesymistycznym, wynikającym z deklaracji wyłączeń JWCD, w najbliższych latach wyłączenia tych elektrowni występują w dużej skali (w latach 2021-2025 około 7,9 GW), a później też nie jest ich mało (w latach 2026-2030 około 3,2 GW; w latach 2031-2035 około 5,7 GW)."W przypadku scenariusza pesymistycznego wielkości wymaganych nowych mocy wytwórczych na koniec 2030 r. wynoszą odpowiednio 10 GW, z założonym odtwarzaniem i rozwojem inwestycji w elektrociepłowniach, oraz ok. 11 GW w przypadku braku inwestycji odtworzeniowych w tych źródłach. Dla tego scenariusza przekroczenie standardu bezpieczeństwa występuje już w 2024 roku i co do zasady jest niemożliwe do skompensowania" - tłumaczy w sprawozdaniu MKiŚ.