PKN Orlen deklaruje współpracę z władzami Płocka przy tworzeniu szpitala tymczasowego

PKN Orlen zadeklarował wolę współpracy z władzami Płocka (woj. mazowieckie) w ramach planowanego utworzenia w tym mieście szpitala tymczasowego. Spółka poinformowała w sobotę, że trwają uzgodnienia szczegółów realizacji projektu, m.in lokalizacji lecznicy.

"Zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu tymczasowego szpitala w Płocku" - zadeklarował m.in. w liście do prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego członek zarządu PKN Orlen ds. korporacyjnych Armen Konrad Artwich.

W Płocku jest siedziba i główny zakład produkcyjny PKN Orlen. W piątek spółka ogłosiła, że zaangażuje się w przygotowanie szpitala tymczasowego w tym mieście, a ponadto podobna placówka powstanie jednocześnie w Ostrołęce, przy czym w tym przypadku przy wsparciu Energi, podmiotu z Grupy Orlen. Oba przedsięwzięcia, jak podał płocki koncern, zostaną zrealizowane we współpracy z rządem.

W związku z komunikatem PKN Orlen o planach budowy szpitala tymczasowego w Płocku prezydent miasta wysłał w piątek list do prezesa Orlenu Daniela Obajtka, w którym zaproponował wykorzystanie obiektów jednej z dawnych szkół podstawowych jako bazy do organizacji szpitala polowego.

W sobotę biuro prasowe Orlenu poinformowało, że spółka podziękowała prezydentowi Płocka "za deklarację pomocy i zaproponowanie budynku byłej szkoły podstawowej nr 17 przy ul. Miodowej 13 A na szpital tymczasowy". Spółka podała, że w piątek odbyła się wspólna wizja lokalna budynku dawnej szkoły, w tym z udziałem przedstawicieli koncernu, samorządu i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (WSzZ) w Płocku.

"O decyzjach PKN Orlen będziemy informować na bieżąco tak, jak będą one podejmowane" - zapowiedziało w sobotę biuro prasowe koncernu.

W komunikacie Orlenu przekazano także list, jaki do prezydenta Płocka wysłał członek zarządu spółki ds. korporacyjnych. Odnosząc się w nim do uruchomienia w tym mieście szpitala tymczasowego, Artwich zaznaczył, że "trwają uzgodnienia co do szczegółów realizacji takiego projektu, w tym jego lokalizacji". "Tym bardziej dziękujemy za propozycję współpracy w ramach przygotowań do rozpoczęcia realizacji tak potrzebnego obecnie mieszkańcom Płocka obiektu" - podkreślił.

Artwich w liście do prezydenta przyznał, że "trudna sytuacja spowodowana pandemią wymaga zdecydowanych, szybkich i wspólnych działań". "Dlatego w celu sprawnej koordynacji działań powołaliśmy zespół ekspertów" - dodał. Jak zapowiedział, po dokonaniu oceny przez ekspertów, informacje w sprawie decyzji spółki co do ostatecznej lokalizacji szpitala tymczasowego zostaną przekazane władzom miasta.

"Deklarujemy wolę współpracy w tym projekcie z władzami miasta Płocka. Jesteśmy również otwarci na wszelkie propozycje współdziałania, które będą stanowiły skuteczne wsparcie w walce z pandemią COVID-19" - oświadczył.

Wcześniej w liście do prezesa Orlenu prezydent Płocka ocenił, że "przewidywany rozwój sytuacji epidemicznej i odnotowywany już teraz bardzo dynamiczny przyrost kolejnych przypadków zachorowań na COVID-19, wymagają między innymi szybkiego zwiększenia bazy dedykowanych łóżek szpitalnych". Dodał, że "jednym ze skutecznych sposób osiągnięcia tego celu jest praktykowana w wielu krajach budowa szpitali polowych".

Nowakowski wyjaśnił wtedy, że oferowana do wykorzystania dawna szkoła to budynek jednopiętrowy z zewnętrznym monitoringiem, niewielką salą gimnastyczną i zapleczem sanitarnym, w tym łazienkami, a byłe sale lekcyjne mają tam ok. 45 do 50 metrów kwadratowych.

"Obiekt przed ponad rokiem został wyłączony z bieżącej eksploatacji, jednakże zachował swoje walory użytkowe, co potwierdził przeprowadzony w ostatnim czasie rekonesans. Wyjątek dotyczy zdemontowanych urządzeń kuchennych stołówki szkolnej" - zaznaczył wówczas prezydent Płocka. Według niego niezbędna adaptacja byłej szkoły "pozwoli na uruchomienie szpitala polowego zdecydowanie szybciej niż w przypadku konieczności jego budowy z elementów modułowych".

O tym, że w Płocku przy współpracy tamtejszego WSzZ i PKN Orlen ma powstać szpital polowy na 200 łóżek mówił już w czwartek dyrektor płockiej placówki medycznej Stanisław Kwiatkowski podczas sesji tamtejszych radnych. Informował jednocześnie, że szpital polowy miałby zostać utworzony w 10 dni. Sugerował, że najlepszym rozwiązaniem byłby szpital modułowy. Zaoferował przy tym teren pod budowę tymczasowej placówki medycznej. Zastrzegł jednak, że nie ma możliwości skierowania tam personelu z WSzZ.

"Oczywiście taki szpital przy takim mocnym partnerze, jakim jest PKN Orlen, na pewno powstanie, natomiast praktycznie nieosiągalna jest kwestia personelu, lekarskiego, pielęgniarskiego jak i laboratoryjnego czy farmaceutycznego i pomocniczego" - zaznaczył wtedy dyrektor WSzZ. Stwierdził, że w Płocku praktycznie nie istnieje rynek pracy lekarzy i pielęgniarek.

"I tu jest największe zagrożenie, co sygnalizowałem już wczoraj podczas wideokonferencji z przedstawicielami zarządu i pracowników PKN Orlen" - mówił do radnych dyrektor płockiego WSzZ. Wyraził jednocześnie obawę, że powstanie szpitala polowego bez własnego personelu mogłoby doprowadzić do przechodzenia tam do pracy z powodu wyższego wynagrodzenia specjalistów z działających w Płocku placówek medycznych, co przyczyniłoby się do znacznego ograniczenia bieżącej pracy np. WSzZ.

Prezydent Płocka jeszcze w ubiegłym tygodniu przesłał do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła pismo z propozycją, podobnie jak później skierowaną do prezesa PKN Orlen, udostępnienia tej samej, dawnej szkoły podstawowej na zorganizowanie szpitala polowego lub izolatorium. Nowakowski podkreślał wówczas, że chodzi m.in. o bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

"Aktualna sytuacja epidemiczna i przewidywania specjalistów, co do jej rozwoju, wskazują, że stoimy wobec wielkiego i bezprecedensowego w skali globalnej zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego" - ocenił m.in. w piśmie do wojewody mazowieckiego prezydent Płocka. Zaznaczył, że taki stan "wymaga wspólnego wysiłku", z uwzględnieniem "aktualnych możliwości poszczególnych organów".

W sobotę prezes PKN Orlen poinformował, że pierwsze 100 łóżek w szpitalu w Płocku będzie przygotowane do 20 listopada, a kolejne 100 do końca listopada. "Pierwsze 100 łóżek w szpitalu w Płocku będzie przygotowane do 20 listopada, a kolejne 100 do końca listopada. Podobny model zastosujemy także w drugim szpitalu, który zbudujemy. Dziękuję stronie rządowej za współpracę" - napisał na Twitterze szef płockiego koncernu.

Wcześniej, w piątek, Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że KGHM, Lotos, PKN Orlen, PKO Bank Polski, Tauron, Totalizator Sportowy i Węglokoks wybudują szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19.