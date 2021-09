PKN Orlen liderem tworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej

PKN Orlen objął rolę lidera w tworzeniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej , do której będzie należeć 16 podmiotów z doświadczeniem w rozwijaniu tej technologii. Jak podał koncern, będzie on odpowiedzialny m.in. za powołanie Doliny, określenie jej celów oraz przygotowanie strategii działania.

PKN Orlen, informując w piątek o projekcie, podkreślił, że zgodnie ze strategią Grupy Orlen do 2030 r., "konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku paliw alternatywnych". "Koncern objął rolę lidera w tworzeniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej, do której będzie należeć 16 podmiotów mających już doświadczenie w rozwijaniu tej technologii" - ogłosił PKN Orlen. Jak zapowiedział, będzie on "odpowiedzialny m.in. za powołanie Doliny, określenie jej celów i przygotowanie strategii działania".

"Podejmujemy działania biznesowe, które opierają się na jasno określonym celu: do 2050 r. będziemy koncernem neutralnym emisyjnie. Mamy świadomość, że istotną rolę w procesie transformacji będzie odgrywał wodór, dlatego z determinacją rozwijamy tę przyszłościową technologię" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki. Jak ocenił, "Mazowiecka Dolina Wodorowa to inicjatywa, która przyniesie wymierne korzyści koncernowi, a także polskiej gospodarce, stojącej przed wyzwaniem stworzenia nowego systemu energetycznego opartego o nisko i zeroemisyjne źródła".

"Realizujemy ambitne projekty, m.in. w ramach międzynarodowego programu Hydrogen Eagle, dzięki którym staniemy się wiodącym producentem wodoru w Europie Środkowej" - podkreślił szef PKN Orlen.

Koncern wyjaśnił, że "Dolina Wodorowa to obszar odpowiadający regionom administracyjnym, na którym realizowane będą projekty związane z wykorzystaniem wodoru w różnych obszarach gospodarki" - Doliny, według Strategii Wodorowej UE, mają stać się spójnym elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego.

Jak zaznaczono w informacji, zgodnie z projektem Polskiej Strategii Wodorowej, powstanie minimum pięć Dolin Wodorowych, a każda z nich stanie się centrum badań, rozwoju, doskonalenia i edukacji w zakresie wdrażania tej technologii w gospodarce. "Obecnie trwają równoległe prace nad powołaniem łącznie pięciu Dolin: Podkarpackiej, Śląskiej, Dolnośląskiej, Wielkopolskiej i Mazowieckiej, będącej jednocześnie jednostką centralną" - przekazał PKN Orlen.

Według koncernu, działalność Mazowieckiej Doliny Wodorowej będzie opierać się na czterech filarach, które - jak wskazano w komunikacie - "mają przyczynić się do efektywnego rozwoju i upowszechniania technologii wodorowych w polskiej gospodarce". "Za główny uznaje się budowę łańcucha wartości poprzez m.in. realizację projektów badawczo-rozwojowych, stworzenie systemowych rozwiązań dla kształcenia wyspecjalizowanych kadr i prowadzenie działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych" - podał PKN Orlen.

Wspomniał przy tym, iż obecnie na świecie istnieje 36 Dolin Wodorowych, które zlokalizowane są w 20 krajach, z czego ponad 20 znajduje się w Europie. "PKN Orlen, w ramach prac na rzecz rozwoju technologii wodorowych, tylko na terenie Mazowsza planuje inwestycje w źródła wytwarzania nisko i zeroemisyjnego wodoru w Płocku i Ostrołęce. Ponadto we Włocławku i Trzebini powstają instalacje wytwarzania paliwa wodorowego w jakości automotive" - zauważył koncern.

Jak zapowiedział, "docelowo, łączne możliwości produkcyjne wszystkich planowanych instalacji wyniosą 1000 kg na godzinę". "Koncern rozpoczął też postępowania przetargowe na budowę pierwszych polskich stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach" - podkreślono w informacji.

PKN Orlen podał, iż oprócz niego, deklarację w sprawie powołania Mazowieckiej Doliny Wodorowej złożyły także: Agencja Rozwoju Przemysłu, KEZO Centrum Badawcze PAN, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Energetyki - Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, TOYOTA Motor Poland, PESA Bydgoszcz, Solaris Bus&Coach, ALSTOM KONSTAL oraz Komunikacja Miejska Płock.