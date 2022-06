PKN Orlen nie zamierza ograniczać inwestycji w energetyce

PKN Orlen pomimo wzrostu cen surowców, a także kosztów pracy nie zamierza odkładać żadnej inwestycji energetycznej lub dokonać czasowego wstrzymania procesów inwestycyjnych. Nie są notowane żadne opóźnienia na budowie bloków parowo-gazowych w Ostrołęce i Grudziądzu.

Zgodnie w przyjęta strategią PKN Orlen planuje do 2030 roku zainwestować w aktywa energetyczne 47 miliardów złotych. Na liście najważniejszych inwestycji są budowy bloków gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu, farmy wiatrowe na Bałtyku oraz liczne projekty fotowoltaiczne.

Na 2022 rok zaplanowano przeznaczenie na energetykę 3,9 miliarda złotych, w tym uruchomienie pięciu mniejszych farm słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej około 4,2 MW, przygotowanie zakończenia procesu akwizycji PV Wielbark o łącznej zainstalowanej mocy 62 MW. Trwają też przygotowanie do rozpoczęcia rzeczywistych inwestycji w morskie farmy wiatrowe, które powinny produkować pierwszą energię elektryczną w 2026 roku.

- Wszystkich nas dotknęła obecna sytuacja kryzysowa, rosnące ceny stali i innych materiałów, a także koszty robocizny. PKN Orlen też to odczuwa. Staramy się jednak kontynuować przyjęty przez nas program inwestycyjny. Oczywiście są wnioski wykonawców dotyczące cen kontraktowych. Staramy się to rozważać. Mogę jednocześnie zapewnić, że nie chcemy odłożyć ani wstrzymać żadnego projektu. Raczej szukamy oszczędności niż idziemy w stronę zaniechania. Wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z ustalonym planem. Dodam także, że inwestycja w Ostrołęce nie ma ten moment żadnych opóźnień - powiedział dyrektor wykonawczy do spraw energetyki PKN Orlen Jarosław Dybowski

Podczas niedawnej wizyty na Litwie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek przekazał, że spółka zamierza wystartować na Litwie w aukcji na koncesje na morskie farmy wiatrowe jak również analizuje możliwości budowy lądowych mocy wiatrowych wokół rafinerii w Możejkach.

