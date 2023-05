PKN Orlen rusza z kampanią na temat małych reaktorów SMR

Pierwsza elektrownia wyposażona w zaawansowany model małego reaktora jądrowego SMR o nazwie BWRX-300 zostanie uruchomiona w Polsce w 2029 r. - zapowiada PKN Orlen i ogłasza ogólnopolską kampanię informacyjną o zaletach wybranej przez koncern innowacyjnej technologii.

"Wystartowała najnowsza kampania wizerunkowa Orlenu +Mały atom, wielka sprawa+, która pokazuje koncern jako firmę zaangażowaną w transformację gospodarki w kierunku neutralności emisyjnej, a zarazem gwaranta bezpieczeństwa energetycznego" - oznajmił w poniedziałek PKN Orlen.

Koncern podkreślił, że "dzięki swoim możliwościom finansowym oraz budowaniu międzynarodowych sojuszy biznesowych i technologicznych, Orlen jest w stanie zapewnić dostawy ciepła i energii elektrycznej produkowanych w sposób przyjazny dla klimatu".

Jak zaznaczono w informacji, "troska o bezpieczną przyszłość i zaangażowanie w zieloną transformację energetyczną" to właśnie przewodni temat najnowszej ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej PKN Orlen.

"Emitowane spoty i reklamy koncentrują się na zaletach małych reaktorów jądrowych SMR - innowacyjnej technologii, w którą koncern będzie inwestować, aby zapewnić swoim odbiorcom stabilne dostawy przyjaznej dla klimatu energii elektrycznej i ciepła" - wyjaśnił koncern.

PKN Orlen przypomniał jednocześnie, że jako pierwszy koncern w naszym regionie ogłosił plan osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. Jak wskazano w komunikacie, aby zrealizować swoje strategiczne cele, koncern zdecydował się zainwestować w małe reaktory jądrowe - SMR. "To technologia, która umożliwia stabilną produkcję zeroemisyjnej i taniej energii" - podkreślono w informacji.

Reaktor SMR w ciągu 60 lat pracy pozwala uniknąć 175 mln ton emisji CO2

PKN Orlen podał, że spot uruchomionej kampanii koncentruje się na zaletach SMR - niewielkich rozmiarach, bezpieczeństwie technicznym i możliwości produkcji dużej ilości energii. "Pojedynczy SMR zajmuje tyle miejsca, co boisko piłkarskie, ale jest w stanie dostarczyć elektryczność i ciepło potrzebne miastu, w którym mieszka 150 tys. osób. Jednocześnie produkcja tej energii nie powoduje emisji dwutlenku węgla" - zaznaczył koncern.

Jak wyliczył PKN Orlen, pojedynczy reaktor SMR w ciągu 60 lat pracy pozwala uniknąć 175 mln ton emisji CO2, które zostałyby wyemitowane do atmosfery przez konwencjonalną elektrownię. Według koncernu ogromną zaletą nowej technologii jest też jej bezpieczeństwo - SMR wyposażone są w tzw. pasywne systemy bezpieczeństwa, które zapewniają chłodzenie reaktora nawet w przypadku braku zasilania zewnętrznego, a sam reaktor znajduje się głęboko, bo 35 metrów pod ziemią.

PKN Orlen przypomniał, że za jego inwestycje w SMR odpowiada spółka Orlen Synthos Green Energy, partnerem technologicznym jest amerykański koncern GE Hitachi, który opracował najbardziej zaawansowany model SMR o nazwie BWRX-300. "Pierwsza elektrownia wyposażona w ten reaktor zostanie uruchomiona w Polsce w 2029 r." - zapowiedział koncern.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, kampania "Mały atom, wielka sprawa", promująca jego zaangażowanie w transformację energetyczną i SMR, potrwa od 8 maja do 23 czerwca i będzie realizowana w telewizji, internecie, kinie, radiu, na outdoorze i w prasie. Koncept kreatywny kampanii stworzyła agencja reklamowa Grey, natomiast za planowanie i zakup mediów odpowiada dom mediowy Sigma Bis.

Modułowe elektrownie jądrowe technologii SMR z reaktorami BWRX-300

Z końcem kwietnia spółka Orlen Synthos Green Energy informowała o złożeniu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska sześciu wniosków o tzw. decyzję zasadniczą dla małych, modułowych elektrowni jądrowych technologii SMR z reaktorami BWRX-300. Wnioski dotyczą lokalizacji: Włocławek, Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Kraków Nowa Huta, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmująca Tarnobrzeg i Stalową Wolę.

PKN Orlen ogłosił niedawno siedem wstępnych lokalizacji, w których spółka Orlen Synthos Green Energy mogłaby zbudować reaktory BWRX-300 projektu GE Hitachi. Jak wówczas zapowiedziano, do końca roku koncern przedstawi dalsze potencjalne lokalizacje, by w sumie było ich 20.

Koncern podał w poniedziałek, że szczegóły na temat technologii SMR można znaleźć na internetowej stronie https://www.orlen.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/projekty-transformacyjne/smr.

W lutym PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., która uwzględnia priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.