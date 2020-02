PKN Orlen szuka doradcy technicznego dla projektu paliw wodorowych

PKN Orlen szuka doradcy technicznego, który wesprze płocki koncern w budowie hubu i stacji wodorowej. Zgłoszenia na zapytanie ofertowe w tym zakresie można składać do 25 lutego - poinformowała spółka.

Jak wyjaśnił płocki koncern w opublikowanym ogłoszeniu, chodzi o projekt inwestycyjny "Kompleksowy program zajęcia pozycji na rynku paliw wodorowych przez PKN Orlen - budowa Hub-u i stacji wodorowej".

Spółka podała w dokumentacji postępowania, iż w zakresie prac doradcy technicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia jest m.in. kompleksowe doradztwo przy wyborze dostawcy technologii oczyszczania, magazynowania oraz dystrybucji wodoru z elektrolizerów solanki zakładu produkcyjnego we Włocławku, a także budowy stacji tankowania wodorem samochodów osobowych, autobusów, ciężarówek oraz pojazdów specjalnego przeznaczenia.

PKN Orlen podał, że prace będą obejmowały przygotowanie założeń technicznych do postępowania zakupowego, analizę ofert technicznych i wsparcie w procesie dialogu technicznego z oferentami, jak również przygotowanie raportu końcowego z oceny ofert technicznych oraz "przygotowanie propozycji technicznych założeń regulacyjnych dla budowy stacji i hubów wodorowych na potrzeby lobbowania wspomnianych rozwiązań w Polsce".

Niedawno członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych Józef Węgrecki przyznał, że płocki koncern będzie chciał wykorzystywać m.in. wodór wytwarzany we włocławskim Anwilu, swej spółce zależnej. Zapowiedział przy tym, iż pierwsza stacja wodoru powstanie we Włocławku wraz hubem produkcyjnym w I kwartale 2021 r. Dodał, że w przyszłości płocki koncern będzie mógł też produkować wodór na farmach wiatrowych zlokalizowanych na Bałtyku - w elektrolizerach, poza szczytem.

"Generalnie wodór jest paliwem przyszłości, o tym mówią już głośno wszyscy, także w Europie. Tu rozwój idzie bardzo szybko. Rośnie sprawność elektrolizerów i przesyłu wodoru gazociągami. Uważam, że mamy szansę być w czołówce" - podkreślał Węgrecki pod koniec stycznia, gdy PKN Orlen i Urząd Miasta Płocka podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy zasilane wodorem.

W październiku 2019 r. podobny listy intencyjny, jak w Płocku - o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego napędzanego wodorem - PKN Orlen podpisał z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Koncern informował wówczas, że podjął decyzję o budowie instalacji do doczyszczania wodoru, który następnie wykorzystywany będzie do napędu samochodów i autobusów elektrycznych nie tylko w obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wyjaśniał, że instalacja powstanie w zakładzie w Trzebini, należącym do spółki Orlen Południe, a rozpoczęcie produkcji czystego paliwa wodorowego planowane jest w 2021 r.

Z kolei w grudniu 2019 r. PKN Orlen i Pesa podpisały list intencyjny o współpracy, która obejmie m.in. badania w celu opracowania przez spółkę z Bydgoszczy pojazdu szynowego wyposażonego w napęd oparty na wodorowych ogniwach paliwowych.

Obecnie Grupa Orlen wytwarza ok. 45 ton wodoru na godzinę, z czego większość zużywana jest na potrzeby procesów produkcyjnych. Jednocześnie płocki koncern rozwija technologie magazynowania, transportowania i dystrybuowania paliwa wodorowego.