PKP Energetyka debiutuje w Zielonym Indeksie

90 proc. podróży pasażerskich i przewozów towarów koleją odbywa się w Polsce pociągami ciągniętymi przez elektrowozy. Za dystrybucję energii trakcyjnej dla kolei odpowiada spółka PKP Energetyka. Realizuje zadania, które mają uczynić z kolei w pełni zielony środek transportu.

Firma, która napędza kolej

Raportowanie emisji – coraz szersze ujęcie

Działania ograniczające emisje

Program Zielona Kolej

PKP Energetyka jest nie tylko dostawcą energii elektrycznej, w tym trakcyjnej (4 TWh w 2020 r. poprzez infrastrukturę składającą się z 600 tys. różnych obiektów) i operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej, ale utrzymuje i modernizuje urządzenia elektryczne na sieci zarządzanej przez spółkę Skarbu Państwa - PKP Polskie Linie Kolejowe.Zarządza ponad 500 podstacjami trakcyjnymi i ok. 400 rozdzielniami prądu stałego 3 kV (kabinami sekcyjnymi) oraz zarządza (pozostając właścicielem) elektrycznymi liniami napowietrznymi i kablowymi wzdłuż szlaków kolejowych, które służą do zaopatrywania w energię elektryczną niskiego i średniego napięcia stacji, przystanków i urządzeń sterujących ruchem kolejowym (SRK). Jest też dostawcą paliw płynnych, m.in. do zasilania spalinowozów.Jedną z największych inwestycji mających poprawić infrastrukturę dystrybucyjną kolei jest realizowany program modernizacji układów zasilania (MUZ-a), o łącznej wartości 7 mld zł. Jego celem jest usprawnienie komunikacji na głównych liniach kolejowych (europejskiej sieci TEN-T).Patrz też: PKP Energetyka ma plan rozwoju za 4,4 mld zł. Będzie więcej miejsca dla OZE „Naszą rolę w systemie kolejowym postrzegamy szerzej niż zapewnienie niezawodnych dostaw energii. Naszą misją jest bowiem wspieranie rozwoju polskiej kolei, a jednym z naszych celów pozostaje uczynienie z niej zeroemisyjnego środka transportu” – stwierdza zarząd w Sprawozdaniu niefinansowym 2021 (za rok 2020).Działalność PKP Energetyka wpływa na środowisko poprzez emisję gazów cieplarnianych (GHG). Do obliczenia śladu węglowego spółka wybrała popularny międzynarodowy standard obliczeniowy GHG Protocol.W latach 2018-2019 obliczone zostały emisje bezpośrednie zakresu 1, które powstawały z użytkowania pojazdów oraz działalności kotłowni, natomiast za rok 2020 – także emisje pośrednie zakresu 2 (powstające w związku z produkcją kupowanej energii elektrycznej) oraz emisje pośrednie zakresu 3, czyli w łańcuchu wartości dostaw (choć w niepełnym jeszcze wymiarze).W 2020 roku grupa kapitałowa PKP Energetyka przyczyniła się do łącznej emisji 3 mln 62,3 tys. ton CO2. Aż 95 proc. przypadło na emisje pośrednie zakresu 3 (2,91 mln ton), czyli wynikające z konsumpcji energii przez przewoźników.Na emisje zakresu 2 (142,3 tys. ton CO2) przypadło 4,6 proc. łącznej emisji, a na emisje bezpośrednie (13,9 tys. ton) – 0,4 proc. łącznej emisji grupy.W 2020 emisja bezpośrednia wzrosła w porównaniu do 2019 r. (o 1,3 proc.), natomiast była o 3,9 proc. mniejsza w porównaniu z 2018 r.Według szacunków, wraz z szerszym ujęciem danych o emisjach pośrednich zakresu 3 (które obejmą np. ślad węglowy kupowanych produktów - stali, miedzi, elementów betonowych oraz pozostawianych odpadów), mogą one wzrosnąć dodatkowo o ok. 30 proc., czyli o 1 mln ton CO2.PKP Energetyka zmniejsza poziom emisji poprzez: różne projekty redukujące zużycie energii (w obiektach, urządzeniach i procesach), zmianę źródeł energii na mniej emisyjne, tj. pochodzące z OZE, modernizację floty samochodowej i optymalizację jej wykorzystania, podobnie jak optymalizację wykorzystania własnej floty kolejowej (służącej do napraw i konserwacji sieci trakcyjnej).W 2020 r. grupa zrealizowała instalacje pilotażowe montażu paneli fotowoltaicznych na 12 podstacjach trakcyjnych. Program tych inwestycji został zamrożony w 2021 r., natomiast w br. zarząd zakłada, że panele zainstaluje na co najmniej 400 podstacjach. Przyczyni się to do redukcji emisji CO2 o ok. 1,5 tys. ton. Jeżeli panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane w 2023 r. na wszystkich podstacjach, da to efekt zmniejszenia przez grupę emisji o ok. 3 tys. ton CO2.Do dalszego zmniejszenia emisji GHG przyczynią się realizowane projekty stosowania w większym zakresie „zielonej” energii, czyli pochodzącej z OZE - zarówno przez samą grupę, jak i dystrybuowaną przez nią do odbiorców końcowych. W 2021 udział OZE w dostarczanej przez PKP Energetyka energii wyniósł 18,4 proc. (12 proc. w 2019 r.), w tym roku ma wzrosnąć o kilka punktów procentowych. W efekcie grupa planuje zredukować w 2022 r. emisję CO2 zakresu 1 i 2 o 9 tys. ton, tj. o ok. 0,6 proc. w porównaniu z 2020 r.W 2020 r. 90 proc. kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych było wykonywanych z użyciem trakcji elektrycznej. W ponad 80 proc. była ona zasilana ze źródeł konwencjonalnych, tj. z energii produkowanej z paliw kopalnych. Opracowany przez PKP Energetyka plan, zgodnie z inicjatywą CEEK (Centrum Efektywności Energetycznej Kolei), ma sprawić, że w 2030 r. zasilane w Polsce lokomotywy elektryczne i EZT będą w 85 proc. korzystać z odnawialnych źródeł energii.Rok 2022 jest pierwszym, w którym przewoźnicy, którzy podpisali z PKP Energetyką umowę na realizację programu Zielona Kolej, mają zagwarantowany określony wolumen dostaw energii pochodzącej z OZE. Na przykład Łódzka Kolej Aglomeracyjna do końca roku będzie w co najmniej 30 proc. zużywać energię trakcyjną z OZE.Patrz też: PKP Energetyka pomoże Captrain Polska i STK produkować zieloną energię Plan PKP Energetyka i CEEK zakłada cztery główne rodzaje działań: zakup dedykowanych wolumenów OZE bezpośrednio od wytwórców, stymulowanie inwestycji w energię pochodzącą z OZE dla potrzeb nieatrakcyjnych przewoźników kolejowych, wdrażanie systemów umożliwiających rekuperację (odzysk) energii podczas hamowania pociągów oraz wdrożenie systemu edukacji tzw. eco-drivingu (ekologicznego prowadzenia składów).Ważnym elementem programu Zielona Kolej jest sieć lokalnych obszarów bilansowania (tzw. LOB-ów), których sercem będą magazyny energii. Pierwszy magazyn energii trakcyjnej spółka oddała do użytku w lipcu 2021 r. w Garbcach, koło Wrocławia. Instalacja o mocy 5,5 MW i pojemności użytecznej 1,2 MWh jest największym magazynem energii pracującym na potrzeby trakcyjne w Europie. Docelowo ma on także magazynować energię pochodzącą z OZE, a w przyszłości – zasilać instalację do produkcji wodoru.Z szacunków CEEK wynika, że produkcja własna energii elektrycznej z OZE w „środowisku kolejowym” może wzrosnąć do końca dekady do 60 MW. Dzięki temu m.in. możliwe byłoby zwiększenie o 200 GWh udziału OZE w strukturze zużycia energii nietrakcyjnej przez przewoźników kolejowych oraz zmniejszenie emisji CO2 o 280 tys. ton. Jeśli chodzi o energię trakcyjną, to celem CEEK jest osiągnięcie 85 proc. zasilania z OZE, czyli redukcja emisji z tego tytułu aż o 8 mln ton CO2 do 2030 r.