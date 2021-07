PKP Energetyka ma plan rozwoju za 4,4 mld zł. Będzie więcej miejsca dla OZE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaakceptował największy w historii PKP Energetyka plan rozwoju. Objęte planem 4,4 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia zasilania trakcji kolejowej, zgodnie z rosnącymi potrzebami polskiej kolei. Zatwierdzony plan zostanie zrealizowany w latach 2021-2025 – wynika z informacji podanych przez PKP Energetykę.

- Nasza misja to wspieranie rozwoju polskiej kolei. Stawiamy poprzeczkę wysoko, bo wiemy, że transport kolejowy zyskuje na znaczeniu zarówno jeśli chodzi o komfort, bezpieczeństwo jak i ekologię. Jesteśmy w pełni gotowi do wykonania wszystkich zatwierdzonych inwestycji – tak organizacyjnie, jak i finansowo - oznajmił Wojciech Orzech, prezes zarządu PKP Energetyka, cytowany w komunikacie.- Mamy ogromne doświadczenie i zespół ekspertów, który w ostatnich latach zrealizował już ponad 200 obiektów w całej Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy zintensyfikować nasze zaangażowanie, maksymalizujące jakość i bezpieczeństwo zasilania, które są szczególnie ważne z punktu widzenia sektora kolejowego, dla którego działamy - dodał.PKP Energetyka podała, że uzgodniony z regulatorem Plan Rozwoju ma też ważny wymiar ekologiczny. Jego realizacja zwiększy bowiem możliwości przyłączania OZE do sieci dystrybucyjnej spółki. W projektach jest również przewidziana budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb własnych PKP Energetyka.PKP Energetyka działa od 2001 roku. Zajmuje się przede wszystkim sprzedażą i dostarczaniem energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym. Od 25 września 2015 roku jedynym akcjonariuszem PKP Energetyka jest spółka Caryville Investments należąca do CVC Capital Partners, jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie.