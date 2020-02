PKP Energetyka sprzeda prąd PKP Cargo

Rada nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania poprzez przyjęcie oferty i zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji pomiędzy PKP Cargo a PKP Energetyka - podała dziś (17 lutego) spółka w komunikacie.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną pociągami należącymi do PKP Cargo.



Usługi będą też świadczone na potrzeby pociągów uruchamianych przez innych przewoźników z wykorzystaniem lokomotyw elektrycznych PKP Cargo, którzy nie są obciążani za zużywaną energię elektryczną na podstawie odrębnych umów - wskazała spółka PKP Cargo w komunikacie.



Umowa określa wielkość mocy umownej w okresie rozliczeniowym i prognozowaną wielkość zużycia energii trakcyjnej. Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie ponad 902,5 mln złotych netto (ponad 1,110 mld zł brutto).



Cena sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorcy wyliczona jest zgodnie ze wzorem ustalonym dla lat 2021-2022. Model wyznaczania ceny energii obowiązującej w poszczególnych latach określa oferta sprzedaży energii elektrycznej, która stanowi integralną część Umowy.



Głównym zadaniem PKP Energetyka jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej dla odbiorców trakcyjnych. Jest spółką prywatną i należy do jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie - CVC Capital Partners.



