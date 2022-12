PKP Energetyka zmienia właściciela. Znamy kwotę transakcji

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna podjął uchwałę w sprawie zawarcia z Edison Holdings S. r.l. przedwstępnej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce PKPE Holding.

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna poinformował w komunikacie, że 28 grudnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGE od Edison Holdings S. r.l. udziałów PKPE Holding oraz na zawarcie przez PGE z Edison Holdings S. r.l. przedwstępnej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów PKPE Holding za cenę ok. 1 913,5 mln złotych, określoną w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną na 31 marca 2022 r. w wysokości około 5 944,5 mln złotych.

Ujawnienie wyżej wymienionej informacji zostało opóźnione do momentu podjęcia uchwały Rady Nadzorczej PGE wyrażającej zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy przez PGE i Edison Holdings S. r.l., co miało miejsce 28 grudnia 2022 r.

PKPE Holding jest spółką holdingową kontrolującą szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka.

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka to jedna z większych firm energetycznych w Polsce. Łączy kolej z systemem energetycznym kraju. Jako firma infrastrukturalna posiada sieć dystrybucyjną oraz 19 stacji paliw na terenie całego kraju. Dostarcza energię do poszczególnych urządzeń, a ostatecznie - do pociągów. Świadczymy również usługi elektroenergetyczne. Utrzymuje 25 tys. torokilometrów sieci trakcyjnej, należącej do PKP Polskich Linii Kolejowych. Flota PKP Energetyka to ponad 70 nowoczesnych pociągów sieciowych oraz innych pojazdów do utrzymania sieci trakcyjnej, które pracują w trybie 24/7/365.

WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI