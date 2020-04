Plan budowy ropociągu Brody-Adamowo ponownie ubiega się o status PECI

Projekt budowy transgranicznego rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce po raz kolejny ubiega się o uzyskanie statusu PECI - Project of Energy Community Interest - poinformowało Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe "Sarmatia", odpowiedzialne za realizację projektu.

Jak podała spółka, "Wspólnota Energetyczna rozpoczęła konsultacje społeczne w ramach procedury utworzenia nowej listy projektów priorytetowych PECI/PMI dla zrzeszonych w ramach tej organizacji krajów".

"Projekt budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo po raz kolejny ubiega się o uzyskanie statusu PECI - Project of Energy Community Interest" - podkreślono m.in. w komunikacie "Sarmatii". Wskazano, że przedsięwzięcie jest umieszczone na wstępnej liście projektów priorytetowych, wśród inwestycji sektora transportu ropy naftowej.

Spółka zaznaczyła, że do udziału w konsultacjach społecznych Wspólnoty Energetycznej są zapraszani m.in. przedstawiciele władz państwowych, podmiotów, stowarzyszeń branżowych, a także organizacji konsumenckich, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, w tym ekologicznych, firm konsultingowych, federacji pracowników i pracodawców oraz inne zainteresowane strony, w tym "zwykli obywatele".

"Sarmatia" przyznała, iż zachęca partnerów i wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych oraz "poparcie projektu budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo". Spółka wyjaśniła, iż w tym celu niezbędne jest wypełnienie krótkiej ankiety na stronie internetowej Wspólnoty Energetycznej - na życzenie uczestnika konsultacji udział w nich może być anonimowy.

"Konsultacje społeczne potrwają do dnia 30 kwietnia 2020 r. Ich wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Wspólnoty Energetycznej" - zapowiedziała "Sarmatia".

Celem projektu budowy rurociągu naftowego z Brodów do Adamowa, gdzie przy granicy z Białorusią znajduje się baza magazynowa PERN, jest dywersyfikacja dostaw surowca do Polski i dalej do Europy Zachodniej w oparciu o zasoby w regionie Morza Kaspijskiego.

Według "Sarmatii", trasa przyszłego transgranicznego ropociągu została wprowadzona do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wszystkich 26 gmin na terenie Polski, przez które magistrala ma przebiegać. Chodzi o gminy na terenie województw: lubelskiego i podlaskiego.

W lutym 2019 r. "Sarmatia" informowała, że "wprowadzenie trasy rurociągu naftowego do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego jest jednym z obowiązkowych etapów przygotowania projektu infrastrukturalnego oraz jednym z warunków spełnienie, którego jest niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę".

Według spółki, projekt przewiduje budowę rurociągu naftowego o średnicy 700 mm na trasie o długości ponad 396 km, z czego ok. 270 km magistrali przebiegać będzie po stronie polskiej. Początkowa przepustowość ropociągu ma wynieść wyniesie 10 mln ton surowca rocznie, z perspektywą zwiększenia jej do 20 mln ton surowca na rok, w przypadku konieczności zwiększenia dostaw z regionu Morza Kaspijskiego. Projekt zakłada jednocześnie możliwość rewersyjnego wykorzystania rurociągu naftowego, czyli tłoczenia ropy naftowej na Ukrainę.

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe "Sarmatia" powstało w 2004 r. Podmiot ten został powołany przez ówczesne Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" - obecnie PERN oraz Ukrtransnaftę, czyli spółki zarządzające siecią magistrali surowcowych w Polsce i na Ukrainie.

Jako cel działalności "Sarmatii" wyznaczono realizację projektu przedłużenia rewersyjnego rurociągu naftowego Odessa-Brody na Ukrainie do Adamowa w Polsce. W 2007 r. udziałowcami "Sarmatii" zostały kolejne podmioty: z Azerbejdżanu - State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), z Gruzji - Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC) oraz z Litwy - Klaipedos Nafta.

W 2011 r. ukraińska magistrala Odessa-Brody, która wcześniej realizowała dostawy ropy na wschód z Brodów do Odessy, zaczęła tłoczyć surowiec w kierunku zachodnim, na Białoruś do rafinerii w Mozyrzu.

Projekt połączenia rurociągiem naftowym Brodów na Ukrainie z Adamowem, a także dalej z Płockiem oraz z Gdańskiem, zakładał wcześniej budowę magistrali do końca 2015 r. Realizacja inwestycji miała umożliwić od 2016 r. transport w ciągu roku do 10 mln ton ropy głównie z Azerbejdżanu. Całkowitą wartość projektu szacowano wcześniej na 2 mld zł.

W 2013 i 2016 r. Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej spośród przedsięwzięć istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy wybrała jeden projekt - właśnie budowy magistrali z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce. W listopadzie 2018 r. Rada zatwierdziła nową listę tzw. projektów wspólnego zainteresowania, na której wśród projektów istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej znalazły się dwa przedsięwzięcia, w tym budowy rurociągu Brody - Adamowo ze statusem projektu ogólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej. Projekty takie mają prawo do przyspieszonego trybu uzyskania niezbędnych dla budowy pozwoleń oraz innych instrumentów unijnego wsparcia.

Traktat o Wspólnocie Energetycznej z 2006 r. objął państwa Unii Europejskiej i sześć krajów na Bałkanach, m.in. Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę. W latach 2010-11 do Wspólnoty Energetycznej przystąpiły Mołdawia oraz Ukraina. Jej celem jest m.in. stworzenie uregulowań prawnych dla inwestycji, w tym transgranicznych, umożliwiających stabilne dostawy energii.

Jak wynika z danych "Sarmatii", PERN i Ukrtransnafta mają tam po 28,79 proc. udziałów, SOCAR - 25,32 proc., GOGC - 16,09, a Klaipedos Nafta - 1 proc.