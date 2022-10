Plan budowy szybkich ładowarek do samochodów obejmie także Polskę

Europejscy operatorzy sieci ładowania, z GreenWay i Ionity na czele, zrealizują projekt budowy szybkich ładowarek. Utworzone przez firmy konsorcjum Expand-E otrzyma od Komisji Europejskiej 69,1 milionów euro na budowę 2 tys. nowych stacji ładowania.

Liderami EXPAND-E (Expanding Performance and Network Density - Electric) są GreenWay i Ionity, a w jego skład wchodzą także operatorzy Renovatio, K-Auto, Fortis i Grid Telecom.

Trzyletni projekt obejmuje instalację nowych lub rozbudowę istniejących stacji ładowania w ponad 450 lokalizacjach w 22 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z realizacją projektu GreenWay planuje wybudować w Polsce do końca 2025 r. około 260 punktów ładowania o mocy 150 kW oraz 10 punktów ładowania o mocy min. 350 kW.

Celem konsorcjum EXPAND-E (Expanding Performance and Network Density - Electric) jest poszerzenie europejskiej sieci ładowania pojazdów elektrycznych o nowe urządzenia w obszarze od Morza Bałtyckiego do Morza Śródziemnego i od Morza Czarnego do Oceanu Atlantyckiego, a także uzupełnienie luk w zasięgu sieci drogowej TEN-T infrastrukturą ładowania.

W sumie w ramach projektu w ponad 450 miejscach będzie rozmieszczonych 2100 tys. stacji ładowania o dużej mocy (150-350 kW) przeznaczonych dla elektrycznych pojazdów lekkich (LDV) i pojazdów ciężkich (HDV).

Wszystkie stacje ładowania będą publicznie dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i będzie można z nich korzystać w usłudze roamingu.

Elektryczna infrastruktura transportowa - wsparcie za 69,1 mln euro

Projekt konsorcjum EXPAND-E będzie realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Decyzją CINEA - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska – KE przeznaczy na jego realizację kwotę 69,11 mln Euro.

Ogółem w tej rundzie Komisja Europejska wybrała do finansowania projekty o łącznej wartości 290 mln euro.

- Ten projekt jest niezwykle ambitny w swojej skali, i odegra ważną rolę w zapewnieniu niezawodności i pewności kierowcom samochodów elektrycznych podróżującym po Europie. Zainicjuje on także powstanie rynku ładowania ciężarowych aut elektrycznych poprzez budowę korytarzy HDV. Doceniam zaufanie UE w naszą zdolność do prowadzenia tego skoordynowanego wysiłku wraz z Ionity - mówi Peter Badik, partner zarządzający w GreenWay.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji UE o wyborze projektu EXPAND-E do finansowania. Udało nam się zbudować silne konsorcjum z udziałem kluczowych podmiotów, zwłaszcza w regionach, które wcześniej nie otrzymały dużego dofinansowania, w celu rozmieszczenia dodatkowych stacji ładowania o dużej mocy w całej Europie. Rozbudowa ogólnoeuropejskiej infrastruktury HPC dla samochodów osobowych, a po raz pierwszy także pojazdów użytkowych, wzdłuż sieci drogowej TEN-T jest istotnym elementem przyjęcia się pojazdów elektrycznych i jest niezbędna do osiągnięcia naszych celów klimatycznych - Dr. Marcus Groll, Managing Director, IONITY.

Więcej ładowarek do samochodów elektrycznych będzie także w Polsce

W związku z realizacją projektu EXPAND-E, GreenWay planuje wybudować w Polsce do końca 2025 roku około 260 punktów ładowania o mocy 150 kW dla aut osobowych oraz 10 punktów ładowania o mocy min. 350kW dla aut dostawczych i ciężarowych.

Zostaną one zlokalizowane wzdłuż głównych i pomocniczych korytarzy transportowych polskiej części sieci TEN-T.

- Projekt EXPAND-E to spojrzenie na infrastrukturę ładowania w szerokiej, europejskiej skali. Taka perspektywa jest niezbędna dla zachowania równomiernego rozrostu sieci i uzupełnienia niedoborów tam, gdzie dostęp do usług ładowania jest jeszcze ograniczony. Ma to niezwykle istotne znaczenie zarówno dla kierowców, jak i z punktu widzenia wymagań kluczowych regulacji unijnych w tym zakresie - Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.

