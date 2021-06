Plany energetyki zapowiadają spory spadek mocy dyspozycyjnych

Z raportu Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w latach 2020-2034 wytwórcy energii elektrycznej zaplanowali zwiększenie mocy źródeł niesterowalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy źródeł sterowalnych i wysoko dyspozycyjnych. Zdaniem regulatora nowa struktura źródeł wytwarzania energii w systemie wymusi wprowadzenie nowych lub ewolucję istniejących rozwiązań dla zabezpieczenia pracy systemu, takich jak zarządzanie popytem czy magazyny energii lub zwiększenie technicznych możliwości importu energii elektrycznej.

Technologia technologii nie równa

URE podał, że wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na sumaryczne zmniejszenie potencjału wytwórczego badanych podmiotów w roku 2034 w stosunku do roku 2020. Zmniejszenie tego potencjału, przy założeniu zrealizowania wszystkich planowanych inwestycji, oscyluje na poziomie około 4,6 GW tj. o 11 proc.Według URE kluczowe jest to, że firmy energetyczne zaplanowały zwiększenie udziału źródeł niesterowalnych (farmy wiatrowe, fotowoltaika) przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy źródeł sterowalnych i wysoko dyspozycyjnych (głównie elektrownie węglowe).URE wskazuje, że aby bardziej precyzyjnie określić, jak inwestycje w nowe moce w poszczególnych technologiach wytwórczych przekładają się na stabilność działania krajowego systemu elektroenergetycznego, należy zastosować określony przez Ministra Klimatu tzw. korekcyjny współczynnik dyspozycyjności (KWD), który pokazuje dyspozycyjność źródeł w zależności od zastosowanej technologii.URE podkreślił, że z uwagi na zmienność i nieprzewidywalność warunków pogodowych, technologie oparte na źródłach odnawialnych nie mogą być porównywane z konwencjonalnymi pod kątem ich wpływu na stabilność działania systemu.Urząd skomentował, że biorąc pod uwagę korekcyjny współczynnik dyspozycyjności elektrowni zmniejszenie mocy dyspozycyjnej w polskim systemie energetycznym może wynieść nawet 31 proc. (10,6 GW) .- W najbliższych latach jednostki wytwórcze o wysokim współczynniku dyspozycyjności będą zastępowane jednostkami o współczynniku niskim . Przełoży się to na sposób i koszt bilansowania systemu przez operatora systemu przesyłowego. Nowa struktura źródeł w systemie wymusi wprowadzenie nowych lub ewolucję istniejących rozwiązań rynkowych dla zabezpieczenia pracy systemu, takich jak elastyczne zarządzanie popytem czy magazyny energii - wskazał Rafał Gawin, Prezes URE.URE podkreślając we wnioskach płynących z raportu, że wycofywanie jednostek o wysokim współczynniku dyspozycyjności przy jednoczesnym budowaniu nowych jednostek o zdecydowanie mniejszym korekcyjnym współczynniku dyspozycyjności (KWD) powoduje zmniejszenie dyspozycyjnej mocy w systemie energetycznym u badanych pomiotów, zaznaczył, że wycofywanie elektrowni dyspozycyjnych to kwestia braku efektywności ekonomicznej.- Istotną przyczyną wycofywania jednostek, wskazanych przez badane podmioty, jest brak wsparcia mechanizmów mocowych oraz brak efektywności ekonomicznej. Dotyczy to 8,2 GW mocy osiągalnej. Powyższe sugeruje, że istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii elektrycznej dyspozycyjne jednostki wytwórcze będą wycofywane z eksploatacji w związku z brakiem możliwości pokrywania ich kosztów funkcjonowania, a nie ze względu na ich stan techniczny - czytamy w raporcie.Urząd wskazał w raporcie, że większość planowanych inwestycji tj. dotyczących nowych mocy wytwórczych na ponad 9 GW (wszystkie planowane do oddania od 2024 roku) nie mają zapewnionego finansowania, co jak zaznaczył regulator stawia pod dużym znakiem zapytania realność ich realizacji w zaproponowanej skali i terminie.- Nowa struktura źródeł w systemie (zwiększenie niesterowalnych źródeł przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy źródeł sterowalnych i wysoko dyspozycyjnych) wymusi wprowadzenie i rozwój nowych rozwiązań rynkowych dla zabezpieczenia pracy systemu (mechanizm zarządzania popytem na energię tzw. demand side response ‒ DSR, magazyny energii itp.) lub zwiększenie technicznych możliwości importu energii elektrycznej - czytamy w dokumencie.