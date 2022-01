Plany PGE: 3,2 mld zł z emisji akcji głównie na OZE i sieci

Polska Grupa Energetyczna planuje emisję nowej serii akcji i zdobycie 3,2 mld zł na sfinansowanie projektów w obszarze OZE, źródeł niskoemisyjnych i sieci. Spółka podała, że we wtorek jej zarząd podjął decyzję o emisji, zgodę musi jeszcze wydać NWZA.

W przypadku sieci chodzi m.in. o zwiększenie udziału linii kablowych, przyspieszenie procesu wprowadzania inteligentnych liczników oraz wzrost efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii.

PGE planuje przyspieszenie programu rozwoju mocy fotowoltaicznych oraz zdobyć środki na akwizycje projektów lądowych farm wiatrowych oraz farm PV.

W obszarze dekarbonizacji PGE planuje zdobyć pieniądze na sfinansowanie projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku oraz dekarbonizację ciepłownictwa w Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy.

Jak poinformowała spółka, planowana nowa emisja pozwoli na przyspieszenie realizacji projektów w latach 2022-2026 w obszarach sieci dystrybucyjnych, źródeł odnawialnych i dekarbonizacji.

"Zależy nam na intensyfikacji realizacji ambitnych celów transformacyjnych, które wyznaczyliśmy w strategii Grupy PGE. Wymaga to dodatkowych środków na rozwój. Pozyskany kapitał przeznaczymy na rozwój kapitałochłonnych projektów inwestycyjnych. Chcielibyśmy, żeby w ofercie przede wszystkim wzięli udział nasi dotychczasowi najwięksi inwestorzy" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie spółki.

Według firmy proponowane pozyskanie kapitału w formie emisji akcji serii E stanowi najbardziej optymalną formę pozyskania środków finansowych. Proponowana uchwała przewiduje, że obecni akcjonariusze, którzy spełnią określone w uchwale kryteria i na koniec dnia rejestracji na Walne Zgromadzenie będą posiadać więcej niż 0,10 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki, będą mogli skorzystać z prawa pierwszeństwa przydziału. Przeprowadzenie emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru może umożliwić zmaksymalizowanie uzyskanych na ten cel środków finansowych, a także ograniczyć koszty zaznaczyła PGE.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma zatwierdzić decyzję o emisji zwołano na 7 marca 2022 r.

PGE przypomniała, że jej długotrwały cel to neutralność klimatyczna do 2050 r., a do 2030 r. wzrost udziału energetyki odnawialnej w portfelu wytwórczym do poziomu 50 proc.