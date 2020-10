Płock: Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN Orlen w sieci Energa Operator

Centrum Badawczo-Rozwojowe, budowane przez PKN Orlen w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym, zostało przyłączone przez spółę Energa Operator do sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu zyska m.in. potrzebną do działania rezerwę mocy 3000 kW – podał „Magazyn GO!”, periodyk płockiego koncernu.

W artykule pt. "Bez Energi(i) ani rusz", który ukazał się w październikowym wydaniu wewnętrznego magazynu Grupy Orlen, zaznaczono, że włączenie do sieci elektroenergetycznej budowanego przez płocki koncern Centrum Badawczo-Rozwojowe umożliwi też przyłączenie tam własnej instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Jak poinformował "Magazyn GO!", budowane Centrum Badawczo-Rozwojowe, zlokalizowane na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, zostało przyłączone do sieci elektroenergetycznej przez płocki oddział Energii Operator. "Dzięki temu obiekt zyska nie tylko odpowiednią do działania rezerwę mocy w wysokości 3000 kW, ale również możliwość przyłączenia do nowo wybudowanego złącza kablowego własnej instalacji OZE" - podkreślono w artykule.

Wspomniano w nim m.in., iż Energa, której częścią jest spółka Energa Operator, przyłącza obecnie do swojej sieci dystrybucyjnej "kilka tysięcy podmiotów miesięcznie". Przypomniano zarazem, że Energa zapewnia dostęp do prądu dla ponad 3,1 mln klientów na obszarze 75 tys. km kw., co stanowi jedną czwartą powierzchni Polski.

W artykule wewnętrznego magazynu Grupy Orlen wskazano, iż "rozbudowa infrastruktury sieciowej, zwiększenie mocy przyłączeniowej na potrzeby m.in. odnawialnych źródeł energii, a także automatyzacja, optymalizacja zarządzania i sterowania siecią, są kluczowymi warunkami bezpieczeństwa energetycznego".

"Energa wydała tylko w ubiegłym roku na ten cel 1,3 mld zł, z czego 600 mln zł na modernizację i odtworzenie sieci na wszystkich poziomach napięć" - podał "Magazyn GO!". Zwrócił przy tym uwagę, iż dzięki tym nakładom przebudowano m.in. ponad 670 km linii napowietrznych na linie kablowe i przewody izolowane, czyli wkopane w ziemię.

"Dużą wagę przykłada się także do budowy zdalnie sterowalnej sieci średniego napięcia, zdolnej do szybkiej rekonfiguracji w momencie wystąpienia awarii" - podkreślono w artykule. Wyliczono jednocześnie, iż na ten cel przeznaczono ponad 240 mln zł, z czego prawie 196 mln zł pochodzi z dotacji unijnych.

W kwietniu tego roku PKN Orlen sfinalizował przejęcie Grupy Energa. Informował wtedy, iż jest to część strategii spółki, tworzenia koncernu multienergetycznego, co wpisuje się "w megatrendy" i działania realizowane przez inne, międzynarodowe podmioty z branży paliwowej.

Wcześniej PKN Orlen podkreślał, iż jednym z jego celów strategicznych są również badania i rozwój technologii związanych z zarówno z paliwami i segmentem petrochemicznym, jak i energetyką. Koncern zapowiadał, iż do końca 2020 r. wybuduje innowacyjne Centrum Badawczo-Rozwojowe na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, w którym wraz z miastem posiada po połowie udziałów. Inwestycja, realizowana przez Budimex, rozpoczęła się w kwietniu 2019 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia ma wynieść ok. 184 mln zł.

PKN Orlen, inaugurując budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, podkreślał m.in., iż istotnym jego elementem "będą nowoczesne, proekologiczne rozwiązania". "Ośrodek zaopatrywany będzie w przyjazną środowisku energię elektryczną, wytworzoną przy użyciu własnych paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej. Nie zabraknie również rozwiązań w zakresie elektromobilności" - informował wówczas płocki koncern.