Płock: PKN Orlen otworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe

W Płocku (Mazowieckie) otwarto w środę Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN Orlen wybudowane za ok. 184 mln zł. Jak ocenił wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, PKN Orlen, który buduje największy w historii Polski koncern multienergetyczny, musi rozwijać innowacje i nowe technologie.

Podczas uroczystego otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN Orlen wiceszef resortu aktywów państwowych powiedział, iż spółka ta i jej grupa kapitałowa to "jedna z kluczowych lokomotyw całej polskiej gospodarki".

"Orlen, który buduje największy w historii Polski zintegrowany, silny polski koncern multienergetyczny, musi mieć przewagi na polu innowacji i nowych technologii" - ocenił Małecki. Jak wskazał, PKN Orlen wraz ze swą grupą kapitałową "musi dzięki tym przewagom utrzymywać wysokomarżowość w podstawowych obszarach już prowadzonej działalności, ale musi też wchodzić z ekspansją na nowe obszary".

Małecki podkreślił, że PKN Orlen nie zatrzymał swych inwestycji w trwającej pandemii koronawirusa, ale przeciwnie - przyspieszył te przedsięwzięcia. Dodał, że wybudowane przez spółkę Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku "będzie skupiało elitę polskiego przemysłu petrochemicznego", w tym całej Grupy Orlen z włączoną już do niej Grupą Energa, "a za chwilę z Lotosem i PGNiG".

Wiceminister ocenił, że "siła polskich championów", zgrupowanych wokół PKN Orlen, "będzie dawała kolejne impulsy do rozwoju polskiej gospodarki, do wzrostu gospodarczego i wzmocnienia naszej konkurencyjności nie tylko w Europie".

Wiceszef resortu aktywów państwowych zaznaczył, iż "PKN Orlen bardzo odważnie i ambitnie odpowiedział na potrzeby transformacji energetycznej". "Strategia Orlen2030 to inwestycje, jakich nie spotykaliśmy w polskim przemyśle w latach poprzednich" - zauważył.

Małecki wskazał też, że "dziś przed Polską stoi ogromna szansa szybkiego dołączenia do najlepiej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej". "Zachęcamy spółki do odważnego inwestowania" - oświadczył.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku trwała 22 miesiące. "To inwestycja, która daje przyszłość zintegrowanemu koncernowi, która łączy świat nauki ze światem biznesu. Nie będziemy mieć dobrego, perspektywicznego biznesu, jeżeli nie połączymy go z nauką" - podkreślił.

Obajtek dodał, że "jeżeli myślimy i budujemy koncern multienergetyczny, nie zrobimy tego bez połączenia nauki i biznesu". "Musimy wdrażać nowe technologie, musimy mieć swoje technologie, musimy mieć technologie, które nam gwarantują rozwój. Nie możemy tylko i wyłącznie opierać się na zakupie licencji z zewnątrz" - oświadczył prezes PKN Orlen.

Jak zapowiedział, koncern w ciągu 10 lat wyda na badania i rozwój ok. 3 mld zł. Wyliczył przy tym, że "jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju analizy, to złotówka przełożona na badania i rozwój to jest około dwa złote zysku EBITDA".

Obajtek zapowiedział, że w zintegrowanym koncernie multienergetycznym, którego częścią będą PGNiG i Grupa Lotos, powstaną centra kompetencji. "Taki koncern musi mieć podzielone odpowiednie kompetencje i obszary. Ale te wszystkie kompetencje i obszary, jak mają to wielkie firmy tego świata, muszą być połączone z procesami optymalizacyjnymi poprzez badania i rozwój" - zaznaczył prezes PKN Orlen. "I taki koncern będziemy budować. To nie są plany. My te plany materializujemy" - dodał.

Jak wyjaśnił Obajtek, otwarte właśnie Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku będzie zajmowało się optymalizacjami procesów produkcji w wielu obszarach, ale również nowymi technologiami w petrochemii, rafinerii oraz nisko i zeroemisyjnej energetyce. "Te badania już częściowo rozpoczęliśmy" - przyznał. Przypomniał, że PKN Orlen już teraz współpracuje z uczelniami, w tym z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską i Politechniką Gdańską, jak również z instytutami z Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz indywidualnie z wynalazcami.

PKN Orlen poinformował, że aktualnie trwają rozruchy technologiczne infrastruktury płockiego Centrum Badawczo-Rozwojowego. "Pierwsze instalacje pilotowe zostały już zabudowane. To instalacja do produkcji mieszanek asfaltowych, instalacje blendingu benzyn, olejów napędowych, paliwa lotniczego i środków smarowych, które pozwolą uzyskiwać optymalne receptury, a także instalacja produkcji zaawansowanych biokomponentów" - przekazała spółka.

Jak podkreślono w informacji, najważniejszą częścią kompleksu jest zaplecze badawczo-testowe z Halą Odwzorowań i Pilotaży o powierzchni blisko 2000 m kw. "Zaawansowana konstrukcyjnie oraz technologicznie powierzchnia umożliwia elastyczną zabudowę instalacji badawczych i pilotowych o wysokości dochodzącej nawet do 15 metrów. W ten sposób nowe technologie oraz rozwiązania wprost z fazy naukowych doświadczeń będą mogły wkroczyć w etap testowania w okolicznościach bliskich realnym warunkom produkcji" - podał PKN Orlen.

Koncern zapowiedział, że jeszcze w tym roku w hali stanie instalacja pilotowa Hydrokrakingu, a w przyszłym roku instalacje pilotowe Hydroodsiarczania Olejów Napędowych, Reformingu i Pirolizy oraz Destylacji.

Spółka przekazała też, że jej Centrum Badawczo-Rozwojowe jest jednocześnie miejscem przyjaznym środowisku. "Zainstalowane na nim panele fotowoltaiczne i turbina wiatrowa produkują zieloną energię. Na miejscu można także skorzystać ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych" - podkreślił PKN Orlen.

Na terenie kompleksu znajduje się także ścieżka edukacyjna nawiązująca do nauk ścisłych i działalności Grupy Orlen. "W ramach realizacji projektów badawczych planowane jest zaangażowanie studentów i młodych naukowców, którzy będą mogli zdobywać doświadczenie i nowe kompetencje" - zaznaczyła spółka.

Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN Orlen powstało na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (PPPT), w którym spółka wraz z miastem posiada po połowie udziałów. Inwestycja realizowana przez Budimex rozpoczęła się w kwietniu 2019 r.

PKN Orlen to największy w Polsce podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i jeden z największych w tym segmencie w Europie.

PPPT, gdzie powstało Centrum Badawczo-Rozwojowe, funkcjonuje od 2004 r. i zarządza obszarem inwestycyjnym o powierzchni ok. 200 ha.