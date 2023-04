Po 55 latach fabryka Michelin przestaje dostarczać ciepło mieszkańcom Olsztyna

30 kwietnia br., po 55 latach fabryka Michelin przestanie dostarczać mieszkańcom Olsztyna energię cieplną. Dyrektor Generalny Michelin Polska zapowiedział, że olsztyńska fabryka do końca 2024 r. przestanie używać węgla; zakład przechodzi transformację energetyczną.

Urząd miasta w Olsztynie poinformował w czwartek, że 30 kwietnia zakończy się trwająca od 1968 roku współpraca spółki Michelin Polska z Miastem Olsztyn oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w zakresie dostaw przez Michelin energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej.

"Z ciepła produkowanego przez Michelin przez lata korzystała ponad połowa odbiorców Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" - poinformowano w komunikacie.

Michelin już w 2015 r. zapowiadał, że będzie dokonywał modernizacji i w związku z tym przestanie dostarczania miastu energii cieplnej.

"W naszym programie zaplanowaliśmy zaprzestanie używania węgla do 31 grudnia 2024 roku. W tym celu zainstalowaliśmy w olsztyńskiej fabryce dwa nowe kotły gazowe" - wskazał prezes Michelin Polska Sp.z.o.o. Juan Antonio Alvarez-Ossorio, cytowany w komunikacie przesłanym PAP przez olsztyński ratusz. Podkreślił, że wpływ przemysłu na środowisko jest bardzo ważny. "W konsekwencji tej inwestycji znacznie wzrosną nasze koszty energii - jednak odpowiedzialność zobowiązuje nas do przyczyniania się do ochrony naszej planety ponad wszelkimi względami ekonomicznymi i będziemy to czynić aż do momentu, gdy osiągniemy w przyszłości zerowy poziom emisji i neutralny wpływ na środowisko" - dodał.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz zapowiedział, że po zakończeniu współpracy z Michelin Polska ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej będzie dostarczać budowana Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO), której uruchomienie planowane jest w ostatnim kwartale 2023 roku.

Zarówno prezydent Grzymowicz, jak i prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie Konrad Nowak podkreślili, że wieloletnia współpraca miasta i MPEC z Michelinem odbywała się na partnerskich zasadach. "Dobitnym wyrazem woli współpracy ze strony Michelin było wielokrotne przychylanie się do wniosków miasta o przedłużenie współpracy z MPEC, co pozwalało zachować komfortowe i bezpieczne dostawy ciepła dla mieszkańców Olsztyna" - przyznał Nowak.

Firma Michelin jest od wielu lat największym pracodawcą w Olsztynie. Fabryka w Olsztynie produkuje opony do aut osobowych, ciężarowych, dostawczych i maszyn rolniczych, a także formy, kordy i mieszanki gumowe.

Fabryka w Olsztynie zajmuje powierzchnię 177 hektarów, w ostatnich latach zbudowano m.in. nowoczesne hale magazynowe.

Fabryka ma duży wpływ na gospodarkę regionu, ponieważ współpracuje z kilkuset podwykonawcami, których znaczna część to firmy z Warmii i Mazur.