PO chce zamrozić ceny prądu i gazu. Nie będzie prywatyzacji spółek Skarbu Państwa

Andrzej Domański wskazał, że ewentualne przedłużenie zerowego VAT na żywność będzie przedmiotem ustaleń.

"Będziemy dążyć do tego, by ceny gazu były zamrożone, by ceny energii elektrycznej były również zamrożone na poziomie bardzo zbliżonym do poziomu z tego roku, oczywiście dla gospodarstw domowych i samorządów" - powiedział Andrzej Domański, który jest współtwórcą gospodarczej części programu Platformy Obywatelskiej i doradcą Donalda Tuska.

Wciąż nie wiadomo, kto będzie zajmował poszczególne stanowiska w nowym rządzie

Dodał, że zerowa stawka VAT na żywność, wygasająca z końcem tego roku, nie została uwzględniona w projekcie budżetu państwa na 2024 r. przygotowanym przez obecny rząd Zjednoczonej Prawicy.

"To jeszcze będzie przedmiotem trwających rozmów i ustaleń z naszymi koalicjantami. Wciąż nie wiemy, kto będzie zajmował poszczególne stanowiska. Nie jest moją rolą wchodzić w buty tych decydentów gospodarczych, którzy będą podejmować decyzję, ale powtórzę, w projekcie budżetu przedstawionym przez rząd PiS ten VAT jest już na wyższym poziomie" - wskazał Domański.

"Czy ceny będą spadać? Jest to mało prawdopodobne. Chcemy, by ceny rosły jak najwolniej, ale to jest zadanie przede wszystkim Narodowego Banku Polskiego, bo NBP i Rada Polityki Pieniężnej ma narzędzia, by z inflacją walczyć. Jak wiemy, w poprzednich latach czyniły to bardzo nieskutecznie" - powiedział poseł KO.

Pytany, jak będzie wyglądała współpraca nowego rządu z prezesem NBP Adamem Glapińskim, zaznaczył, że działania fiskalne rządu i polityka monetarna NBP w pewnym sensie się uzupełniają.

"Zobaczymy, jakie działania będzie podejmowała Rada Polityki Pieniężnej i NBP. Naszym celem nie jest wojna. Będziemy musieli jakąś formę dialogu prowadzić, natomiast liczymy na odpowiedzialne zachowanie ze strony NBP" - powiedział.

Nie ma planu prywatyzacji spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa

Ocenił też, że nowego prezesa Komisji Nadzoru Finansowego powinien wskazać nowy premier. Pięcioletnia kadencja obecnego przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego upływa 23 listopada.

Domański zapewnił, że nie ma planu prywatyzacji spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Podkreślił też, że Orlen powinien zostać odpolityczniony.

"To jest bardzo jasne i czytelne, że Orlen wpisał się w politykę. To, co widzieliśmy przed wyborami, czyli sztuczne zaniżanie cen paliw, jednoznacznie w celu wyborczym. 5,99 zł to była cena zupełnie nieodpowiadająca cenom rynkowym. Wiemy, że spółka poniosła z tego tytułu straty, wiemy, że na wielu stacjach tego paliwa brakowało" - powiedział poseł KO.

"My będziemy prowadzić odpowiedzialną politykę gospodarcza, która będzie prowadzić do tego, że kurs złotego będzie się umacniał, w związku z czym mamy nadzieję, że ceny benzyny na stacjach paliwowych będą niższe. Natomiast mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, który grozi dalszymi zawirowaniami na rynku ropy. I to może mieć potencjalnie wpływ na ceny na stacjach paliw" - powiedział Domański.