Po kadrowym trzęsieniu ziemi Rafako ma nowego prezesa

Maciej Stańczuk został nowym prezesem Rafako. Jego poprzednik Radosław Domagalski-Łabędzki został odwołany z powodu "utraty zaufania".

Jak informuje w komunikacie Rafako, rada nadzorcza spółki powołała Macieja Stańczuka na stanowisko prezesa. Maciej Stańczuk do tej pory był wiceprezesem Rafako.

Rada nadzorcza Rafako delegowała ponadto członka rady Przemysława Schmidta do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres trzech miesięcy.

Radosław Domagalski-Łabędzki odwołany z funkcji prezesa z powodu "utraty zaufania"

W ostatni piątek rada nadzorcza Rafako odwołała Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego z funkcji prezesa. Oficjalnie przyczyną tej decyzji była utrata zaufania.

Za prezesury Domagalskiego-Łabędziego doszło do zakończenia budowy Elektrowni Nowe Jaworzno, a także zakończenia sporu o elektrownię ze spółką Tauron Wytwarzanie. Przypomnijmy, że Rafako było wykonawcą nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie, a spór, który toczył się przez wiele miesięcy, dotyczył problemów w działaniu bloku.

Z kolei we wtorek, 6 maja, ze stanowiska zrezygnował Dawid Jaworski, dotychczasowy wiceprezes spółki.

Również 6 maja, rada nadzorcza spółki zależnej Rafako - E003B7 - odwołała cały jej zarząd, prezesa Łukasza Hołubowskiego i wiceprezesa Pawła Pampuszkę. E003B7 to spółka celowa grupy kapitałowej Rafako, która wybudowała blok węglowy o mocy 910 MW w Jaworznie.

Wcześniej Hołubowski i Pampuszko złożyli rezygnację z funkcji, które jednocześnie pełnili w Rafako na stanowiskach menedżerskich.

Zarząd Rafako szuka obecnie inwestora na własną rękę

Sytuacja finansowa Rafako nie jest najlepsza. Spółka, przez utworzenie rezerwy na ugodę z Tauronem Wytwarzanie, zanotowała w I kwartale tego roku 236,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 49,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma, która w połowie maja ogłosiła decyzję o zwolnieniach grupowych, poszukuje obecnie inwestora. Przypomnijmy, że na początku maja zarząd Rafako zdecydował o przystąpieniu do opracowania alternatywnego scenariusza procesu inwestorskiego, a więc dotyczącego znalezienia dla Rafako inwestora. Co prawda w marcu 2022 r. Rafako i PBG podpisały warunkową umowę sprzedaży akcji i udziałów z MS Galleon AG, grupą kapitałową należącą do Michała Sołowowa. Ostatecznie jednak do finalizacji transakcji nie doszło.

Rafako jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Oferuje projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych, a także urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltrów, a także instalacje do termicznej utylizacji odpadów oraz do spalania biomasy. Inwestorem strategicznym Rafako jest Grupa PBG.