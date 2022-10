Po raz pierwszy Grecy mieli stuprocentowo zieloną energię

W zeszłym tygodniu OZE na kilka godzin pokryły całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną w Grecji, po raz pierwszy w historii kraju.





Podobnie jak inne państwa, Grecja zredukowała swoje uzależnienie od rosyjskiego gazu w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, zwiększając import LNG. Zwiększyła także wydobycie węgla, aby zrekompensować w ten sposób zredukowaną ilość gazu.

W sierpniu tego roku udział OZE w greckim miksie energetycznym (energia słoneczna, wiatrowa i wodna) wyniósł 46 procent, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było to 42 procent.

Grecja planuje zdobyć 30 miliardów euro na inwestycje z funduszy europejskich i od inwestorów prywatnych, by unowocześnić swoją sieć energetyczną i podwoić ilość swoich źródeł OZE, tak by do 2030 roku osiągnąć przynajmniej 70 procent ich udziału w całkowitym miksie energetycznym.

