Po rekordowych wzrostach przyszedł czas na spadki cen energii. Raport E.ON Polska

Po ubiegłorocznych sierpniowych rekordowych cenach energii, teraz czas na spadki. Słabnący popyt na energię będzie wywierać presję na obniżanie cen prądu i surowców energetycznych - wynika z raportu E.ON Polska.

Spółka E.ON Polska przedstawiła raport "Rynek energii w Polsce. Analizy, opinie i scenariusze dla biznesu". Opisuje w nim m.in. konsekwencje kryzysu energetycznego dla biznesu i sektora publicznego.

- Posłużę się motywem góry. Jeśli chodzi o to, gdzie jesteśmy, to wydaje się, że po ubiegłorocznych sierpniowych naprawdę rekordowych cenach energii z tej góry schodzimy. Wydaje się, że to trwały trend i że on jeszcze trochę potrwa -komentował Piotr Grzejszczak, senior menadżer w Dziale Rynku Hurtowego, E.ON Polska.

Dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor, wskazał z kolei w raporcie, że na zaangażowanie się w zwiększenie efektywności energetycznej nastawiają się najczęściej firmy średnie oraz produkcyjne, a cel to spadek kosztów prowadzonej działalności i ograniczenie ryzyka związanego ze wzrostem cen energii.

Spółka E.ON Polska zaprezentowała 3 października raport "Rynek energii w Polsce. Analizy, opinie i scenariusze dla biznesu". Składa się on z kilku części.

Pierwsza prezentuje główne czynniki warunkujące zmiany zachodzące w ostatnich latach na rynku energii elektrycznej w Polsce i na świecie. W drugiej można zapoznać się z konsekwencjami oddziaływania kryzysu energetycznego na biznes i sektor publiczny.

Autorzy raportu nakreślają również główne wyzwania, z którymi mierzy się biznes, oraz kluczowe czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne firm. Końcowe rozdziały opracowania odnoszą się do przyszłości rynku energetycznego. Zawierają możliwe scenariusze rozwoju tego sektora wraz z uwzględnieniem perspektyw naukowej, prawnej, innowacji, a także ESG.

- Jako grupa E.ON wierzymy, że wspólna wymiana doświadczeń oraz dostęp do najnowszych informacji na temat rynku energii, sprzyja efektywnej transformacji energetycznej przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Pozwala zrozumieć obecne wyzwania, zaplanować działania na najbliższe lata i konsekwentnie zmierzać ku lepszej przyszłości. A wszystko to w duchu rozwoju wykorzystującego najnowsze technologie, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego – mówi dr Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.

Sytuacja na rynku energii elektrycznej. Czy już jest po kryzysie energetycznym?

W raporcie wskazano, że kraje Unii Europejskiej, w tym także Polska, mierzą się ze skutkami największego kryzysu energetycznego ostatnich dziesięcioleci. Dzieje się tak za sprawą występujących po sobie wydarzeń o znaczącym wpływie na rynki paliw i energii.

Po gwałtownym obniżeniu konsumpcji oraz produkcji przemysłowej, a w efekcie drastycznym spadku cen surowców podczas pandemii COVID-19, przyszedł czas na tzw. odbicie. Konsumenci i przedsiębiorstwa zaczęły realizować odroczone zakupy, przemysł zwiększał produkcję, a ceny paliw i energii wzrastały.

Proces ten pogłębiła wojna w Ukrainie i nałożone na Rosję sankcje. Znaczne ograniczenie dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla kamiennego z tego kraju spowodowały, że zarówno ceny surowców, jak i energii, osiągnęły rekordowe poziomy. Jak jest obecnie?

- Jeśli chodzi o liczby, to w perspektywie trzech-czterech lat do przodu energia jest notowana, wyceniana niżej niż dzisiaj i każdy kolejny rok jest z lekkim obniżeniem ceny. Natomiast historia ostatnich lat nauczyła nas, że nie da się wykluczyć jakiegoś kolejnego scenariusza po Covidzie i Ukrainie. Miejmy nadzieję, że on się nie wydarzy – dodał Piotr Grzejszczak.

W raporcie mowa jest m.in. o tym, że według danych Agencji Rynku Energii zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło w 2022 roku o 1,9 proc., a w pierwszym kwartale 2023 roku o kolejne 3 proc. rok do roku. Podobną tendencję można zaobserwować w krajowym przemyśle, który w pierwszym kwartale 2023 roku zużył 17,7 TWh w stosunku do 19,7 TWh w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wyzwań dla firm nadal nie brakuje, a wysokie koszty energii są wśród nich

BIG InfoMonitor wskazuje w raporcie, że najtrudniej w tym roku było firmom z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) dostosować działania do warunków wysokiej inflacji, napięć na rynku surowców i energii, zakłóceń w produkcji i spadku kursu złotego, a jednym z priorytetów stało się utrzymanie płynności finansowej.

Jak wskazuje BIG InfoMonitor, wysokie koszty energii uznały za największe wyzwanie firmy średnie (36 proc.) oraz przedstawiciele sektora przetwórstwa przemysłowego (37 proc.), w którym skupione są najbardziej energochłonne branże.

Są to m.in. branża hutnicza, w tym huty szkła, chemiczna, producenci nawozów, producenci materiałów budowlanych, w tym płytek ceramicznych, produkcja metali, wyrobów z surowców mineralnych czy drewna lub papieru.

- Na zaangażowanie się w zwiększenie efektywności energetycznej nastawiają się najczęściej firmy średnie oraz produkcyjne. Cel to spadek kosztów prowadzonej działalności i ograniczenie ryzyka związanego ze wzrostem cen energii, a tym samym poprawa zyskowności i rentowności – wskazuje dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Obawa dotycząca kosztów energii towarzyszy także wysokiemu odsetkowi firm z branży handlowej, usługowej oraz sektora nieruchomości.

- W zeszłym roku faktycznie nerwowość była bardzo duża. Mamy klientów, którzy podpisywali umowy na stałą cenę i to była bardzo wysoka cena, ale większość decydowała się skorzystać z ceny spotowej i wtedy wydawało się, że jest to lepsze rozwiązanie - komentowała Magdalena Oksańska, dyrektorka compliance w dziale zarządzania nieruchomościami Savills.

- Obecnie wciąż wielu właścicieli nieruchomości nie zdecydowało, co będzie przyszłym roku, w jaki sposób podejdą do kontraktacji energii. Wszyscy bardzo ostrożnie podchodzą do takich decyzji - dodała Magdalena Oksańska.

Możliwe scenariusze rozwoju rynku energii, czyli jakie tempo dekarbonizacji?

Niestabilne ceny energii oraz odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz energii odnawialnej i niskoemisyjnej tworzą złożone scenariusze przyszłości sektora energetycznego.

W raporcie Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE) przeanalizował dwie koncepcje rozwoju krajowej energetyki. Pierwsza z nich opiera się o tegoroczny projekt aktualizacji dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” (PEP2040). Drugi scenariusz bazuje z kolei na ambitnej wizji dekarbonizacji krajowej gospodarki, opracowanej przez Bloomberg New Energy Finance na początku 2023 roku.

- Zakładając rozwój zgodny z aktualizacją PEP2040, można się spodziewać gwałtownego wzrostu kosztów zakupu uprawnień do emisji – już w perspektywie 2030 roku. To wizja nierozerwalnie połączona z wydłużonym w czasie generowaniem energii z elektrowni węglowych - wskazał DISE.

- Alternatywna droga transformacji energetycznej, zakładająca przyspieszone odejście od węgla i szybki rozwój udziału OZE w miksie energetycznym, wiąże się z nieponoszeniem kosztów paliw i uprawnień CO2. Z pewnością wpłynęłoby to na złagodzenie ścieżki cen energii elektrycznej w kraju, bo rolę jednostek wyznaczających ceny energii dla odbiorców przejęłyby źródła niskoemisyjne - dodał DISE.

Istotne miejsce w raporcie E.ON Polska zajmuje również analiza możliwości zrealizowania przez Polskę unijnych zobowiązań klimatyczno-energetycznych w perspektywie do 2030 i 2050 roku. Wynikają one m.in. z konieczności wdrożenia regulacji pakietu „Fit for 55”.

Przed jakimi wyzwaniami staną sprzedawcy prądu? Nie będzie jednego rozwiązania

Efektywna transformacja energetyczna wymaga szerokiej współpracy różnych środowisk. Dlatego raport podsumowuje analiza związanych z nią wyzwań i barier z perspektywy naukowej, prawnej, innowacji oraz ESG. Ostatni rozdział opracowania E.ON Polska zwraca uwagę na znaczenie nowych technologii i ich wpływ na budowanie bezpieczeństwa energetycznego.

Wysokie ceny surowców, napięcia geopolityczne, wymagania klimatyczne i oczekiwania konsumentów potęgują presję na transformację sektora energetycznego. Jest ona szczególnie obecna w czterech głównych obszarach: efektywność energetyczna, dekarbonizacja, decentralizacja i digitalizacja.

Swoją rolę w zachodzący zmianach mają do odegrania również sprzedawcy energii.

- Nie będzie nam się nudzić przez najbliższe lata. Sytuacja na rynku energii, wynikająca m.in. z postępu technologicznego w segmencie OZE, będzie dynamiczna. Naszym zadaniem jest znalezienie takich modeli, które po części tę dynamikę przeniosą w ceny końcowe energii – wskazała Małgorzata Eull, dyrektor pionu klientów biznesowych w E.ON Polska.

- Naszym zadaniem jest dopasować produkt końcowy do sytuacji klienta. Mamy biznesy, które wymagają pewnego zabezpieczenia ceny, i wtedy naszym zadaniem jest znalezienie takiej formuły, która temu odpowiada, a niektóre biznesy będą chciały być blisko rynku. Nie będzie jednego rozwiązania. Będzie cały szereg rozwiązań, które trzeba będzie dostosować do profilu działalności klienta i my tu widzimy naszą rolę – komentowała Małgorzata Eull, dyrektorka B2B, E.ON Polska.

W tekście wykorzystano m.in. opinie przedstawione podczas debaty związanej z publikacją raportu E.ON Polska "Rynek energii w Polsce. Analizy, opinie i scenariusze dla biznesu". Raport dostępny jest na dedykowanie stronie internetowej projektu.