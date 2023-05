Po załamaniu w fotowoltaice rynek układa się na nowo

O popycie na mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV) dla domów i biznesu, cenach mikroinstalacji, akceptacji i opłacalności systemu net billing dla prosumentów i zmianach na rynku wykonawców instalacji rozmawiamy z Januszem Morozem, członkiem zarządu ds. operacyjnych E.ON Foton.

Janusz Moroz, członek zarządu ds. operacyjnych E.ON Foton, wskazuje, że w 2022 roku wystąpiło klika zjawisk, które doprowadziły do bardzo dużego spadku popytu na mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV) dla gospodarstw domowych, a były to m.in. zmiana systemu rozliczeń i wzrost stóp procentowych.

- Liczymy, że przy wsparciu z programu Mój Prąd 5.0 do zakupów samych instalacji PV na poziomie 6 tys. zł i 7 tys. zł przy urządzeniu dodatkowym, wraz ze spadkiem inflacji, koniunktura powoli zacznie się poprawiać - mówi Janusz Moroz.

E.ON Foton - mówi Janusz Moroz - jest w trakcie zmian i będzie skoncentrowany na segmencie prosumentów biznesowych, głównie na wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, ale rynek gospodarstw domowych pozostanie dla spółki nadal ważny.

Jaka jest teraz - ponad 12 miesięcy po wprowadzeniu zmiany zasad rozliczeń nowych prosumentów, przy wysokiej inflacji, po wzroście stóp procentowych - koniunktura na rynku fotowoltaicznych mikroinstalacji dla gospodarstw domowych? Jak ten rynek się zmienił?

- W minionym roku wystąpiło kilka zjawisk, które doprowadziły do spadku popytu na mikroinstalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych (segment B2C) - i to był bardzo duży spadek. W 2021 roku w Polsce w tym segmencie montowano średnio około 50 tys. mikroinstalacji PV miesięcznie, a w końcowych miesiącach 2022 roku montaże stopniały do 10-12 tys. instalacji miesięcznie.

Stało się tak na skutek zmiany zasad rozliczeń nowych prosumentów. Nowy system - net billing - był niezrozumiały, oceniany jako nieprzewidywalny i mniej opłacalny niż net metering. Ale na koniec zeszłego roku widać było już odbicie od tego wyhamowania.

Energia słoneczna to w tym momencie najbardziej dostępna alternatywa OZE dla energii wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych. W obecnych realiach, a tym bardziej po odmrożeniu cen energii, fotowoltaika, nawet w systemie net biling, będzie opłacalna.

Nie bez wpływu na rynek był również wzrost stóp procentowych. Kredyty znacznie zdrożały, a nawet do 80 proc. mikroinstalacji nabywano na kredyt. Wzrost kosztów finansowania zakupu mikroinstalacji siłą rzeczy hamował popyt. Wreszcie, wybuchła wojna w Ukrainie, co generalnie oznaczało powstanie szeregu ryzyk i spadek skłonności do inwestowania. Tak jak jednak powiedziałem wcześniej - końcówka roku to sygnały z rynku o stabilizacji i wzrostach.

"Transformacja rynku energii ma prowadzić do świadomego zarządzania energią"

Twierdzenie, że net billing, czyli system oparty na rozliczeniach sprzedażowych energii wprowadzonej i pobieranej z sieci, jest mniej korzystny niż net metering (system oparty na rozliczaniach ilościowych energii wprowadzonej i odbieranej z sieci), to prawda czy fałsz?

- Możemy uznać, że w 2023 roku net billing jest rozwiązaniem korzystnym, ponieważ ceny hurtowe, po jakich odsprzedaje się energię, są często wyższe niż ceny detaliczne, po jakich się kupuje energię. To wynika z tego, że zostały one zamrożone na poziomie 414 zł/MWh netto.

W normalnej sytuacji, kiedy ceny taryfowe są naturalnie wyższe od „hurtowych”, opłacalność systemu będzie jednak zależała od układu aktualnych cen energii elektrycznej na rynku.

Z pewnością nowy system, net billing, przy takim wsparciu, jakie było do niedawna - przed wprowadzeniem programu Mój Prąd 5.0, był mniej korzystny niż net metering. Oznaczał wydłużenie czasu zwrotu z inwestycji w mikroinstalacje PV z 7-8 lat lub krócej do nawet około 10 lat... Jednak nowe programy i systemy wsparcia powinny to zmienić.

Z drugiej strony: net billing, w którym prosument odsprzedaje nadwyżki energii po cenach hurtowych, a uzupełnia niedobory, kupując prąd po cenach detalicznych, nadal jest dla prosumentów trudny do akceptacji. Wymaga bowiem zmiany sposobu myślenia o konsumpcji energii.

Ten system ma jednak zachęcić odbiorców do większej autokonsumpcji energii wytworzonej z własnych instalacji fotowoltaicznych. Transformacja rynku energii ma prowadzić do świadomego zarządzania energią, by klienci odbierali energię z sieci, kiedy stawki są niskie, a oddawali, kiedy ceny energii są wysokie.

"Segment B2B stale rośnie, ale w porównaniu z tym, co się działo na rynku B2C, raczej wolno"

Jaki jest teraz popyt w segmencie B2C? Nadal na poziomie tych 10-12 tys. instalacji miesięcznie - jak pod koniec 2022 r.?

- Na trochę wyższym, ale nadal jest daleki od poziomów z 2021 roku. Liczymy, że przy wsparciu z programu Mój Prąd 5.0 do zakupów samych instalacji PV na poziomie 6 tys. zł i 7 tys. zł przy urządzeniu dodatkowym, wraz ze spadkiem inflacji koniunktura powoli zacznie się poprawiać.

Pierwsze informacje o zainteresowaniu programem są zresztą obiecujące. W ciągu 10 dni od otwarcia przyjmowania zgłoszeń wpłynęło blisko 10 000 wniosków w tej sprawie; dotacje szybko się wyczerpują. Dodanie do programu pomp ciepła bez wskazania progu dochodowego, jak w programie Czyste Powietrze, powinno dać również zastrzyk pozytywnej energii.

Czy segment mikroinstalacji prosumentów biznesowych (B2B) oparł się kryzysowi?

- Segment B2B stale rośnie, ale w porównaniu z tym, co się działo na rynku B2C, raczej wolno. W segmencie B2B mikroinstalacje PV kupują wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, małe firmy produkcyjne i usługowe.

Dla biznesu rozliczenia w tym wypadku są prostsze niż dla klientów indywidualnych. Ewentualne niedobory energii pokrywa się, kupując energię po cenie detalicznej z taryfy sprzedawcy, a nadwyżki odsprzedaje się po cenie hurtowej ustalonej przez Prezesa URE, co czyni system w miarę przewidywalnym.

Nie można jednak zaprzeczyć, że zainteresowanie biznesu stale rośnie. W naszej ocenie wynika to z dwóch czynników. Po pierwsze: dla firm instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, choć długoterminowa, to dająca korzyści finansowe z obniżenia kosztów prowadzenia działalności.