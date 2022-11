Pociski spadające na ukraińskie elektrownie potęgują nuklearne zagrożenie

Rosja chciałaby włączyć okupowane ukraińskie siłownie w swój system energetyczny. Ale to nie takie proste. O bezpieczeństwie energetyki jądrowej w Ukrainie rozmawiamy w Kijowie z Olgą Koszarną, tamtejszym autorytetem w dziedzinie energetyki, ekspertem związanym z Enerhoatomem .

Dlaczego z systemu sankcyjnego wyłączony jest w praktyce Rosatom? Czy to niedopatrzenie, czy też rosyjskie wpływy? - pytamy Olgę Koszarną.

Okazuje się, że w remontach uszkodzonych elektrowni i węzłów przekazujących energię pomaga... posowiecki system budowy tych obiektów.

Władze Ukrainy od początku wojny apelowały do Ukraińców, by ci zaopatrywali się w rezerwowe źródła zasilania i ogrzewania.

Rosja ostrzeliwuje rakietami ukraiński system zasilania energetycznego. Bandyckie ostrzały są skierowane na cele w całym kraju. Skutkiem są wyłączenia energii, wody, ciepła. Ponadto jest wiele ofiar śmiertelnych wśród cywilów.

Zaniepokojenie budzi ostrzał okolic ukraińskich elektrowni atomowych. Ukraiński koncern Enerhoatom poinformował, że w związku z rosyjskimi ostrzałami wyłączono bloki energetyczne w trzech siłowniach atomowych: Rówieńskiej, Południowoukraińskiej i Chmielnickiej. Przy czym, jak zapewniano, tło promieniowania jest w normie.

Całkowicie w rękach Rosjan pozostaje natomiast zaporoska elektrownia atomowa. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej uspokaja, że ataki rosyjskie na tę siłownię nie uszkodziły systemów bezpieczeństwa jądrowego. Jednocześnie jednak MAEA potwierdza kilkanaście eksplozji na terenie elektrowni.

Ponieważ Elektrownia Zaporoska jest pod kontrolą wojsk rosyjskich, to one odpowiadają za bezpieczeństwo siłowni. Ukraińskie wojska jednak zbliżają się do Enerhodaru, czyli miasta, gdzie znajduje się elektrownia.

Rosjanie terroryzują załogę Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Rosjanie twierdzą, że Zaporoska Elektrownia Jądrowa to już ich zakład...

- Takie mieli plany. Na początku marca, tuż przed zajęciem elektrowni przez wojska rosyjskie, Putin poprzez podległe sobie sądy zarejestrował w Moskwie nową spółkę mającą administrować elektrownią w Zaporożu.

Naznaczonym przez Rosjan dyrektorem został mianowany główny inżynier z jednej z rosyjskich elektrowni atomowych Oleg Romanenko. Jest tam też Rinat Karaczaun – obecnie doradca zarządu w Rosatomie. Te dwie osoby działają w imieniu naznaczonego przez Rosję „gaulaitera” obwodu Zaporoże. Karaczaun powiedział jednak, że nie sposób obecnie połączyć elektrowni z rosyjskim systemem.

Dekretem Putina z 5 października tego roku właścicielem elektrowni, poprzez utworzenie nowej spółki, stał się Rosatom, który zarządza wszystkimi jedenastoma elektrowniami atomowymi w Rosji. Kapitał nowej spółki to 2 miliardy rubli. Podczas gdy specjaliści ukraińscy wyliczyli, już kilka lat wstecz, że wartość elektrowni wynosi 24 miliardy... dolarów.

Elektrownia ta funkcjonuje do tej pory na podstawie licencji (uznawanej przez międzynarodową agencję atomistyki) wydanych przez władze Ukrainy. To dotyczy tak samego wytwarzania energii, jak i zagospodarowania odpadów. Także cały personel elektrowni pracuje na podstawie licencji dostępu wydawanych przez władze Ukrainy.

Ważność wszystkich licencji trwa do 1 stycznia 2028 roku. Co będzie potem (jeśli elektrownia nadal będzie pod okupacyjną administracją rosyjską), nikt nie wie.

Okupanci uwięzili zastępcę głównego dyrektora elektrowni do spraw personalnych Walerego Martyniuka. Oskarżono go o uniemożliwienie dostępu do spisu fachowców pracujących wcześniej w elektrowni. To miałoby być przestępstwo przeciw Rosji... Ponadto grożono mu aresztowaniem rodziców, przebywających na terenach okupowanych. Całe szczęście, że zdążył ewakuować żonę z dzieckiem.

Teraz zaś, by wyjechać z terytoriów okupowanych, trzeba uzyskać specjalne zezwolenie okupantów. Wszyscy zatem tam mieszkający to zakładnicy w rękach bandyckiej Rosji.

Okupanci przymuszają ich do podpisywania kontraktów pracowniczych z Rosatomem. To dotyczy prawie 4 tysięcy dotychczasowych pracowników elektrowni - z 11 tysięcy z okresu przedwojennego. Z tej grupy nie więcej jak 150 osób ma prawo do działań w niebezpiecznej strefie. Przygotowanie do takiej roli trwa 15 lat. Rosjanie takich kadr w dyspozycji nie mają.

Czy władze Ukrainy, w celach bezpieczeństwa, nie mogłyby wyrazić zgody na podpisywanie tych kontraktów z okupantem i nie oskarżać pracowników o kolaborację?

- To kwestia bezpieczeństwa samej elektrowni i Ukrainy, a nawet całej Europy. Na razie bloki energetyczne stoją wychłodzone. Nie mają połączenia z systemem energetycznym Ukrainy. Z rosyjskim systemem połączyć elektrowni też nie sposób. Grozi to ciężką awarią. Bo paliwo jest ciągle aktywne. Co będzie dalej, nikt nie wie.

Międzynarodowa Agencja Atomistyki, na specjalnej konferencji, stwierdziła, że należy przedsięwziąć wobec Rosji jakieś kroki zaradcze. Nikt jednak nie przedstawił, co to ma znaczyć. Bo też i ta agenda ONZ nie ma samodzielnych możliwości sankcyjnych.

A Rosjanie wprowadzili wręcz swoje wojska do elektrowni. To już igranie z ogniem. Kontrolerów z Międzynarodowej Agencji Atomistyki wpuszczają zaś tylko w te miejsca, które uznają za stosowne.

Sankcje uderzają w rosyjski sektor naftowy, gazowy, węglowy... A Rosatom jakby jest chroniony.

- Należy ostatecznie nałożyć surowe sankcje na Rosatom. Bo obecny stan tylko rozzuchwala Rosjan. Czechy, Bułgaria, Słowacja zależą od rosyjskiej atomistyki. Należało już dawno to zmieniać. A tu Węgrzy budują kolejny blok atomowy we współpracy z Rosatomem i za pieniądze z rosyjskiego kredytu. Gdzie w tym przypadku były instancje europejskie? Pozwolono przecież na przedłużenie obecności w europejskiej atomistyce krajowi organizującemu terroryzm międzynarodowy.

Dużym problemem dla Ukrainy są ataki na jej elektrownie węglowe i wodne

Ukraina ma jeszcze trzy elektrownie atomowe, będące pod administracją władz w Kijowie.

- To jest dziewięć bloków energetycznych. Przy bardzo ograniczonych potrzebach przemysłu, energii wystarcza całej Ukrainie. Oby tylko stacje przekaźnikowe działały.

Problemem są jednak elektrownie węglowe i wodne, pracujące w godzinach szczytowych. To w nie głównie uderzają Rosjanie. Dlatego mamy do czynienia z ograniczeniami w dostawach elektryczności i dlatego tak ważne jest ich szybkie remontowanie po rosyjskich atakach.

Ukraińska energetyka obecnie w ogóle przeżywa ciężkie chwile. Ciągłe terrorystyczne ataki na poszczególne elektrownie. Czy system to wytrzyma?

- Rakietami trafiono praktycznie wszystkie tradycyjne elektrownie. Na bieżąco jednak trwają naprawy uszkodzonych bloków. Pomaga w tym (o ironio!) posowiecka struktura energetyki - z mocnym rozdrobnieniem urządzeń, z wielkimi mocami rezerwowymi.

Notabene Ukraińcy byli od początku agresji rosyjskiej ostrzegani przez swoje władze, że muszą się przygotować na brak elektryczności. Wielu kupiło dużo wcześniej butle gazowe, generatory energetyczne. W domach indywidualnych zakładano masowo alternatywne, dawno zapomniane ogrzewanie na paliwa stałe, przede wszystkim to piece przystosowane do spalania drewna.

Rosyjskie ataki spowodowały jednak, że ustał praktycznie eksport energii do krajów Unii Europejskiej.