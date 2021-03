Początek roku ze spadkiem importu prądu do Polski

W pierwszy dwóch miesiącach 2021 roku w ramach wymiany handlowej import energii elektrycznej do Polski wyniósł 1691,6 GWh wobec 1930,9 GWh rok wcześniej. To, licząc rok do roku, oznacza spadek importu o blisko 12,4 proc. W pierwszych dwóch miesiącach 2021 r. nie było importu prądu z Ukrainy – wynika z informacji uzyskanych od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Początek roku z mniejszym ujemnym saldem

Prąd z Ukrainy znowu płynie