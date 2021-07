Podatek CBAM ma dać mniej pieniędzy, niż sądziła Komisja Europejska

W pakiecie Fit for 55, przedstawionym 14 lipca przez Komisję Europejską, zaproponowano wprowadzenie podatku granicznego od emisji CO2 (CBAM), który ma chronić unijny przemysł. Łączna wartość importu produktów do Unii z sektorów, które mają zostać objęte podatkiem, wyniosła w 2019 r. 61 mld euro, z czego 6 proc. to import Polski.

Kto na tym straci?

Spadek importu do UE

Przychody mniejsze niż planowano

Mechanizmy pomocowe

Polska jest na szóstym miejscu, a import z tych sektorów stanowi 5 proc. polskiego importu spoza UE.Pod względem eksportu z sektorów CBAM, wybijają się Niemcy (14 mld euro w 2019 r.), na drugim miejscu są Włosi (7 mld euro) a na trzecim – Francja (5 mld euro). Polska jest dziesiątym eksporterem z wartością sięgającą 1,7 mld euro, która stanowi niecałe 3 proc. polskiego eksportu poza UE.Z analiz PIE wynika, że Rosja, Turcja, Ukraina i Chiny będą najbardziej narażone na wprowadzenie opłat wyrównawczych na granicy w ramach CBAM.Głównym dostawcą towarów z tych sektorów jest Rosja, będąca największym eksporterem do UE stali, aluminium (po Norwegii, która uczestniczy w systemie ETS) i nawozów.Z kolei największym dostawcą cementu jest Turcja, która również sprzedaje UE stal i żelazo oraz aluminium. Drugim najważniejszym eksporterem cementu oraz stali i żelaza jest Ukraina. Na czwartej pozycji zarówno w imporcie stali i żelaza, oraz aluminium są Chiny.W ocenie PIE spadek importu z powodu wprowadzenia granicznego podatku węglowego może sięgnąć 12 proc. (w zależności od wariantu wprowadzenia CBAM) w porównaniu do scenariusza bazowego w 2030 r.Podobnie zmaleć może również eksport z UE – zakładany spadek może sięgnąć 11 proc. w porównaniu do scenariusza bazowego.Zmiany w eksporcie są związane z zakładaną utratą darmowych uprawnień przez europejskich producentów. W badaniach KE ryzyko zwiększonego importu produktów przetworzonych, które nie byłyby uwzględnione w CBAM, jest niewielkie i sięga maksymalnie 2 proc. zwiększonego importu w porównaniu do scenariusza bazowego w przypadku innych produktów transportowych.Jak ocenia PIE, prognozowane przychody z samego CBAM będą niższe niż zakładane w ramach przygotowań pakietu budżetowego NextGenerationEU.- W 2020 r. KE przewidywała, że CBAM przyniesie od 5 mld euro do 14 mld euro rocznie. Jednak prognozy przychodów przedstawiają znacznie mniejsze kwoty budżetowe pobierane na granicy – w zależności od wariantu, od 1,5 mld euro do 3,1 mld euro w 2030 r. Znacznie większe przychody KE oszacowała z tytułu wycofania darmowych uprawnień w sektorach CBAM, które mają przynieść od 7 mld euro do 13,4 mld euro. Te przychody trafią jednak do budżetów krajowych, a nie UE - wylicza Polski Instytut Ekonomiczny.Konieczność korzystania z aukcji EU ETS dla całego wolumenu emisji w sektorach CBAM, z wyjątkiem sektora energetyki, według szacunków PIE, to koszt dla polskiego przemysłu ok. 1128 mln euro w 2030 r.. Stanowi to ok. 11 proc. średniej kwoty przychodów z tytułu aukcji szacowanej przez KE.Polska jest znaczącym producentem stali i nawozów w UE, dlatego też i dużym emitentem. Obliczenia te zakładają, że przemysł będzie musiał kupić 100 proc. uprawnień do emisji w 2030 r. po cenie podanej przez KE w scenariuszu bazowym: 47,9 euro za tonę CO2. W tej chwili tylko część przedsiębiorców kupuje uprawnienia na aukcjach. Wyższa cena prognozowana przykładowo przez CAKE/KOBIZE: 82 euro za tonę CO2 w 2030 r. przełożyłoby się na koszty 1931 mln euro.W funkcjonowaniu ETS Komisja Europejska przewidziała mechanizmy pomocowe chroniące przemysł unijny i zapobiegające ucieczce emisji dla 13 krajów członkowskich i Norwegii. Polska, ze względu na niskie PKB na mieszkańca, już korzysta z formy pomocy w zakresie darmowych uprawnień dla sektora energetyki. Dla przemysłu wsparciem może być rekompensata wzrostu kosztów pośrednich, wynikających np. z wyższych cen energii elektrycznej objętej koniecznością uiszczania uprawnień do emisji.PIE przypomina, że redukcja emisji w UE-27 dzięki częściowemu zniesieniu darmowych uprawnień i wprowadzeniu CBAM sięgnie 14 proc. w 2030 r., a w reszcie świata – 0,3 proc.Oprócz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, Komisja Europejska, na podstawie modelowania, zakłada spadek PKB o 0,22-0,23 proc. w 2030 r.W przypadku Polski odnotowano także największy negatywny wpływ każdego wariantu CBAM na skorygowany dochód rozporządzalny dla gospodarstw domowych z pierwszego decyla dochodowego (10 proc. najuboższych). Dla tej grupy najuboższych gospodarstw oznacza to wzrost narażenia na skutki ubóstwa energetycznego.