Podatek od mięsa na rozwój zielonych technologii

5 lutego 2020 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata nad wprowadzeniem tzw. podatku mięsnego, od hodowli zwierząt i spożycia mięsa. Zdaniem lewicowej europosłanki Sylwii Spurek, pieniądze z tego podatku można przeznaczyć m.in. na zamykanie kopalni i rozwój zielonych technologii.

Zwolennicy podatku mięsnego podkreślają, że produkcja mięsa ma wpływ na środowisko, klimat, dobrostan zwierząt i różnorodność biologiczną.

Hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za ok. 15 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Wprowadzenie podatku mięsnego oprócz zmniejszenia emisji o 120 mln ton CO2 rocznie, doprowadziłoby do zwiększenia dochodów państw członkowskich UE o 32 mld euro rocznie.

- Dzisiaj UE i państwa członkowskie nie tylko dopłacają do produkcji rolnej, ale promują spożycie produktów mięsnych, czy mleka. To jest absurd. Najpierw wszyscy dokładamy do mięsa, a potem z naszych podatków wydajemy miliardy na leczenie skutków zdrowotnych i środowiskowych - ocenia Sylwia Spurek.



Przyznaje, że debata dotycząca ochrony praw zwierząt i walki z kryzysem klimatycznym będzie budziła kontrowersje, ale to naturalne, bo będzie mówiła o potrzebie zmian w jednym z największych sektorów regionalnej i światowej gospodarki.



- Ta inicjatywa zakłada zmiany w rolnictwie, przemyśle spożywczym, ale także w działaniu PE, KE oraz krajowych parlamentów i rządów. Produkcja zwierzęca jest zagrożeniem dla klimatu, przyczyną poważnych chorób u ludzi i cierpienia zwierząt. Czas z tym skończyć! - podkreśla Sylwia Spurek.



Dlatego, jej zdaniem, trzeba jak najszybciej wprowadzić nowe regulacje podatkowe, bo od nich zależy ratowanie planety i zdrowie ludzi.



- Oczywiście branża mięsna dostanie czas na przygotowanie do zmiany. Ale to kwestia kilku, nie kilkunastu lat - zapowiada europosłanka.



Podkreśla, że teraz kluczowa jest wola polityczna.



- Jeżeli nowa KE chce walczyć z katastrofą klimatyczną, to nie może ignorować negatywnego wpływu hodowli zwierząt na klimat. Mam nadzieję, że Frans Timmermans wykaże w kwestii klimatu podobną determinację, jak w przypadku praworządności - dodaje Sylwia Spurek.