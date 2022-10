Podatek Sasina trafi do kosza, ale rządzący mają już inny pomysł

Rząd przygotował projekt ustawy zastępujący "daninę Sasina" nową opłatą wnoszoną przez firmy energetyczne, w tym z branży OZE - informuje money.pl.

Rząd ma nowy, przygotowany przez resort klimatu projekt ustawy, zgodnie z którym podatkiem mają być obciążone tylko firmy produkujące energię.

Obowiązek zapłacenia nowej daniny może uderzyć m.in. w firmy z branży odnawialnych źródeł energii (OZE).

Nowa opłata nie będzie bezpośrednio zasilać budżetu państwa, tylko fundusz łagodzenia skutków gospodarczych zamrożenia cen prądu.

Rząd szuka pieniędzy, którymi można byłoby sfinansować koszty zamrożenia cen prądu.

Podatek od nadmiarowych zysków, czyli tzw. danina Sasina idzie do kosza

Podatek od nadmiarowych zysków, czyli tzw. danina Sasina, miał objąć firmy z wszystkich branż zatrudniające ponad 250 osób, które osiągną marżę zysku brutto za 2022 rok wyższą niż uśredniona marża uzyskana w latach 2018, 2019, 2021, wyłączony miał być 2020 rok z uwagi na wybuch pandemii. Danina miała wygenerować dla budżetu państwa 13,5 mld zł, a środki miały posłużyć do sfinansowania wypłaty rekompensat za wysokie ceny energii dla samorządów i odbiorców chronionych.

Jak pisze money.pl, teraz rząd ma nowy, przygotowany przez resort klimatu projekt, czyli "Ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców". Według tego projektu nowym podatkiem mają być obciążone tylko firmy produkujące energię. Przy czym zamiast słowa "podatek" stosuje się termin "kwota wpłaty".

Obowiązek zapłacenia nowej daniny może uderzyć m.in. w firmy z branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak bowiem wynika z projektu, zapłacą ją m.in. wytwórcy energii elektrycznej wykorzystujący do jej wytwarzania energię z wiatru, energię z promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, biogaz, biogaz rolniczy oraz biopłyny z wyjątkiem biometanu, a także odpady. Objęte nią będą także m.in. przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną.

Spółki z branży OZE będą zrzucały się na wytwórców drogiej energii

Zgodnie z projektem ustawy firmy produkujące energię mają "obowiązek przekazania kwoty wpłaty, będącej nadmiarowym przychodem, zgodnie z przyjętym w ustawie sposobem obliczania".

Sposób obliczania kwoty wpłaty, różnej dla różnych technologii, będzie regulować osobne rozporządzenie. Jej wysokość ma ustalać prezes Urzędu Regulacji Energetyki do 15. dnia każdego miesiąca.

Nowa opłata nie będzie bezpośrednio zasilać budżetu państwa, tylko fundusz łagodzenia skutków gospodarczych zamrożenia cen prądu.

Spółki z branży OZE, które produkują tanią energię, będą zrzucały się na wytwórców drogiej energii np. z gazu, czy węgla - komentują cytowani przez money.pl eksperci.

Alarmują, że nowy projekt rządowy może wywrócić do góry nogami działalność przedsiębiorstw energetycznych, które zawierają kontrakty na energię na kilka miesięcy do przodu. Firmy będą bowiem musiały co miesiąc czekać z decyzjami do momentu określenia wysokości opłaty w publikacji prezesa URE.