Podatek węglowy, 100 mld euro na inwestycje? Lada moment poznamy Europejski Zielony Ład

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, jeszcze dziś przedstawi założenia Europejskiego Zielonego Ładu, dzięki któremu Unia Europejska w 2050 r. ma stać się neutralna klimatycznie. Pytanie, jak sprostać gospodarczo międzynarodowej konkurencji, która nie stawia sobie tak ambitnych celów.

Kilka dni temu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans pytany o to, jakie jest stanowisko UE wobec krajów nierespektujących klimatycznego porozumienia paryskiego z 2015 roku, których firmy mogą stanowić dla europejskiego przemysłu trudną konkurencję, powiedział, że ma nadzieję, iż podejmowanie wobec nich zdecydowanych kroków nie będzie koniczne.Podkreślił jednak, że "jeśli będzie to niezbędne, to nie zawahamy się ich podjąć".Dodał, że transformacja gospodarki w kierunku modelu korzystnego dla środowiska i klimatu "będzie dobra dla ekonomii i zatrudnienia", jest jednak "naprawdę ważne", by inne kraje, jak Chiny, USA, czy Brazylia "zmierzały w tym samym kierunku".Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że aby europejskie przedsiębiorstwa nie były poszkodowane, stosując się do nowych wytycznych w sprawie transformacji klimatycznej, podobny system handlu pozwoleniami na emisję powinien funkcjonować w innych państwach.Zachętą do tego ma być graniczny podatek węglowy. Miałby on być stosowany wobec towarów sprowadzanych do Europy z państw, w których nie ma systemu ETS.Nie wydaje się jednak prawdopodobne, żeby główni światowi emitenci chcieli przyjmować takie ograniczenia na swoją gospodarkę. Przypomnijmy, że UE w 2018 r. odpowiadała za 9,1 proc. światowej emisji CO2, Stany Zjednoczone mają 13,9-proc. udział w światowej emisji CO2 i są drugim co do wielkości jego emitentem na świecie. Liderem są Chiny z 29,7 proc. udziałem w światowych emisjach.Widać, że pomysł wprowadzenia podatku węglowego jest faktycznym przyznaniem się do porażki koncepcji, że w ślad za ambitną polityką klimatyczną UE pójdzie reszta świata. Reszta świata wykorzystuje tu słabość UE i stara się zwiększać eksport do UE.