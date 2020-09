Podatek węglowy staje się zbędny. Covid załatwi sprawę

Jestem przeciwko barierom handlowym - mówi Diego Pavia, prezes EIT InnoEnergy pytany o ochronę unijnego, wewnętrznego rynku. Szef największego w Europie funduszu inwestycyjnego w sektorze energetyki i nowych technologii podkreśla, że na włączeniu się w realizację polityki Europejskiego Zielonego Ładu wygra każdy z krajów. Polska już teraz jest dobrym tego przykładem.

Dobra pandemia

Szukając pozytywnego aspektu wpływu pandemii na unijną gospodarkę prezes InnoEnergy widzi go przy okazji zakłócenia łańcucha dostaw surowców i niektórych produktów.- To spowodowało, że wiele dużych firm zweryfikowało swoje plany i wraca z częścią produkcji na teren Europy. By być bardziej bezpiecznym. To jest proces, który dzieje się właśnie na naszych oczach. Ta różnica kosztów między Europą, a np. Azją zaczyna się wyrównywać obecnie. Przestało to być aż tak opłacalne, jak było przed pandemią – argumentuje prezes InnoEnergy.Według Diego Pavi między innymi dlatego nie ma potrzeby wdrożenia szeroko dyskutowanego przed pandemią podatku od śladu węglowego dla produktów i usług spoza krajów Wspólnoty