Podejście Polski do atomu jest unikatowe - ujawnia Piotr Naimski

Energetyka jądrowa w Polsce? - Naszym zamiarem jest znalezienie partnera, który nie będzie tylko sprzedawcą technologii, lecz również zainwestuje w projekt wspólnie z nami. I pozostanie z tym przedsięwzięciem podczas jego eksploatacji przez kilkadziesiąt lat. To unikatowe podejście – wskazuje Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

W sojuszu z sąsiadami i Komisją Europejską

Koncern ZE PAK nie tak dawno wydał ostrożny komunikat, że analizuje kupno udziałów w projekcie Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej w Obwodzie Królewieckim - podobnie jak zaangażowanie w innych zagranicznych tego typu przedsięwzięciach czy też w budowę elektrowni w naszym kraju. Co na to minister?- Myślę, że pan Solorz i jego współpracownicy rzeczywiście analizują różne kwestie – powiedział Piotr Naimski. Przypomniał jednak zarazem: - Zapisy związane z synchronizacją, czyli połączeniem Litwy, Łotwy, Estonii do europejskiego systemu elektroergetycznego, są dokumentami podpisanymi z Komisją Europejską, w których jest powiedziane, że po owej synchronizacji przepływy z krajów trzecich nie będą możliwe.Co więcej: po scaleniu systemów elektroenergetycznych Polski i państw bałtyckich nie dojdzie też do importu energii z Rosji i Białorusi przez Polskę.Sektor prywatny – według ministra – skupia się raczej na poszukiwaniu szans w budowie i instalacji małych reaktorów.Tylko że trzeba sobie wyobrazić, jak jest ich skala… Jeśli chcielibyśmy mieć w Polsce 6 do 9 GW z energii jądrowej, to takich małych reaktorów powinno być u nas co najmniej ponad dwadzieścia – szacuje Piotr Naimski.A może reaktor w każdej gminie? To jest medialna demagogia…- Teoretycznie można sobie wyobrazić, że takie reaktory będą budowane jak samoloty - i sprzedawane „z półki”… To się kiedyś stanie, ale na razie jeszcze nie ma żadnego reaktora tego typu, który byłby demonstracyjnie do pokazania – wskazuje pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.Toczą się prace tym projektem, ale – spodziewa się Piotr Naimski na podstawie prognoz - będą one skutkowały dopiero w perspektywie wielu lat.Idee stosowania małych reaktorów jądrowych w Polsce minister uważa za pożyteczne, bo komplementarne do projektu rządowego,Można sobie wyobrazić, że takie reaktory będą użyteczne m.in. dla przemysłu chemicznego – w ogóle dla firm dużym własnym zapotrzebowaniem na energię. I to jest powód, dla którego Synthos, Orlen czy KGHM chcą inwestować i prowadzić prace w tym kierunku – konkluduje minister.