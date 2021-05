Podkarpackie: ARP wyleasingowała halę ML System

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) wyleasingowała halę w Zaczerniu k. Rzeszowa producentowi m.in. ogniw fotowoltaicznych, spółce ML System. Hala o powierzchni ok. 6,2 tys. mkw zlokalizowana jest bezpośrednio przy fabryce firmy.

Jak poinformował wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, ML system wygrał przetarg na udostępnienie hali w formie leasingu. "Cieszymy się, że ta innowacyjna firma rozbudowuje produkcję i dział badawczo-rozwojowy w naszej strefie ekonomicznej" - dodał.

ARP zarządza dwoma Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na Podkarpaciu: tarnobrzeską i mielecką.

Kolczyński podkreślił, że w obu SSE w pierwszym kwartale br. zadeklarowane nakłady inwestycyjne łącznie wyniosły 504,6 mln zł, co stanowi 237 proc. wzrostu w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Wartość początkowa umowy leasingu z ML system wynosi 17,6 mln zł, a jej spłata następować będzie przez osiem lat. Jak zaznaczył przedstawiciel ARP, szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Prezes ML System Dawid Cycoń podkreślił, że umowa z ARP to "modelowy przykład współpracy agencji państwowej z polskim, nowoczesnym przemysłem".

"W hali będą powstawać innowacyjne produkty w skali światowej. Przejęcie w użytkowanie hali produkcyjnej przyczyni się do przyspieszenia rozwoju spółki. Inwestycja graniczy bezpośrednio z naszą fabryką, co powiększy powierzchnię zakładu z 14 tys. m kw do ponad 20 tys. m kw w jednej lokalizacji" - zaznaczył.

ML System to polska spółka technologiczna, specjalizująca się w tworzeniu, projektowaniu i produkowaniu systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV), w tym zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących do generowania energii elektrycznej z nasłonecznienia z szerokim zastosowaniem m.in. w branży budowlanej i automotive.

Jest liderem w Polsce oraz jednym z pięciu wiodących producentów fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem na świecie. Spółka specjalizuje się także w zaawansowanej obróbce szkła, w tym szkła hartowanego, zespolonego i drukowanego.