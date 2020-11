Podkarpackie: niemal 10 mln zł na instalacje OZE w Ulanowie

Prawie 750 gospodarstw na terenie Ulanowa (Podkarpackie) wyposażonych zostanie w instalacje OZE. Inwestycja kosztować będzie prawie 10 mln zł, z czego 7,5 mln zł pochodzić ma z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego.

Podpisana została już umowa między samorządem miasta a władzami województwa podkarpackiego o przyznaniu dotacji.

Jak poinformował marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, dzięki podpisanej umowie pieniądze z UE trafią bezpośrednio do mieszkańców regionu. Marszałek zwrócił uwagę, że do tej pory beneficjentami unijnych programów często byli przedsiębiorcy czy różnego rodzaju organizacje. "Akurat te pieniądze bezpośrednio trafią do obywateli" - dodał Ortyl.

W ramach inwestycji na domach w Ulanowie zamontowane będą instalacje fotowoltaiczne - ma ich być 459. Ich moc będzie różna, w zależności od potrzeb danego gospodarstwa, i wyniesie od 2,16 kW do 4,05 kW. Instalacje montowane będą na dachach domów, elewacjach, budynkach gospodarczych, a także na gruncie.

Natomiast kolektory słoneczne pojawią się w 275 domach, będą też miały zasobnik solarny na 200 lub 300 litrów. Te instalacje montowane będą na dachach budynków, elewacjach oraz gruncie. W 11 domach zostaną wymienione też kotły węglowe na bardziej ekologiczne piece na biomasę o mocy 20 kW, wykorzystujące jako główny opał pelet drzewny.

Inwestycja w Ulanowie ma być realizowana w I i II kwartale 2022 r. Podmiotem realizującym działania będzie gmina i miasto Ulanów.

Po zakończeniu realizacji projektu produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 1 665,29 MWht na rok, zaś produkcja energii elektrycznej - 1 456,80 MWhe. Inwestycja ma się zakończyć w lipcu 2022 r.

Do tej pory w ramach unijnego RPO dofinansowanie uzyskały 43 projekty OZE realizowane przez podkarpackie gminy lub stowarzyszenia gmin.