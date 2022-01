Podkarpackie: Ok. 5 tys. odbiorców nie ma prądu

Z powodu silnego wiatru, który uszkodził linie energetyczne, w niedzielę na Podkarpaciu prądu nie ma ok. 5 tys. gospodarstw. Strażacy interweniowali 40 razy, w większości usuwali połamane gałęzi z dróg – poinformował PAP dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Rzeszowie Wojciech Czanerle.

Dodał, że awarie energetyczne są usuwane na bieżąco, dlatego liczba gospodarstw bez prądu zmienia się z godziny na godzinę.

Z danych na godzinę 10., prądu nie ma ok. 5 tys. odbiorców, najwięcej w okolicach Rzeszowa i Mielca. W okolicach tych dwóch miast uszkodzonych zostały w sumie 6 linii energetycznych.

W regionie do poniedziałku do godz. 3 w nocy obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem i lokalnymi burzami. Wiatr w porywach może osiągać do 100 km/h.

Czanerle podkreślił, że wiatr wiał mocniej w nocy, w dzień jest słabszy.

"Strażacy interweniowali ostatniej doby 40 razy. W sześciu przypadkach doszło do niegroźnego uszkodzenie poszycia dachowego, m.in. w powiecie jasielskim, lubaczowskim i dębickim. Wiatr porwał jakieś pojedyncze elementy blachy czy okucia dachowego" - powiedział.

Pozostałe interwencje dotyczyły w większości usuwania połamanych gałęzi z dróg.

Zdaniem dyżurnego WCZK, jak na ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia, na razie w regionie jest spokojnie. "Oczywiście sytuacja jest bardzo zmienna, wszystkie służby są w pogotowiu" - zaznaczył Czanerle.