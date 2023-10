Podkarpackie: Ponad 1,2 mln zł kosztowała rozbudowa sieci ciepłowniczej w Krośnie

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) z Krosna na Podkarpaciu przyłączył do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejne budynki wielorodzinne oraz instytucje i placówki oświatowe. Koszt inwestycji, to ponad 1,2 mln zł.

Jak poinformował prezes KHK Janusz Fic, w tym roku holding rozbudował sieć ciepłowniczą o kolejne trzy przyłącza. Dzięki temu ciepło systemowe dostarczane będzie do dwóch nowo budowanych bloków przy ul. Hallera w Krośnie, do budynków biurowych i przemysłowych przy ul. Naftowej, a także do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przy ul. Podkarpackiej.

"Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego, bazującego w ok. 90 proc. na zielonej energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, głównie z biomasy, jest działaniem ekologicznym, ukierunkowanym na dbałość o środowisko oraz na zapewnienie kolejnym mieszkańcom Krosna oraz przedsiębiorcom bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła" - podkreślił Fic.

Po zrealizowaniu rozbudowy długość sieci ciepłowniczej wzrośnie z ok. 35,92 km do 36,8 km, z czego ok. 30 km, to będzie nowoczesna sieć preizolowana, która znacznie ogranicza stratę ciepła w czasie przesyłu.

Jak zaznaczył Fic, inwestycja w rozbudowę sieci ciepłowniczej pozwala spółce dostarczać ciepło systemowe do coraz większego grona mieszkańców Krosna, a także odbiorców instytucjonalnych. "Elektrociepłownia Krosno posiada status efektywnego systemu ciepłowniczego, produkujemy ciepło z ekologicznego paliwa jakim jest biomasa, a w niedalekiej przyszłości będziemy pozyskiwać ciepło z termicznego przetwarzania odpadów komunalnych" - dodał.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej jest elementem wieloletniego programu inwestycyjnego KHK, a zrealizowane projekty nie są ostatnimi w tym zakresie.

Rozbudowa sieci kosztowała ponad 1,2 mln zł, z czego dofinansowanie z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosło ponad 970 tys. zł.