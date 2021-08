Podkarpackie: w Rzeszowie stanie ponad 30 pojemników na elektrośmieci

W Rzeszowie stanie ponad 30 pojemników, do których mieszkańcy stolicy Podkarpacia będą mogli oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W mieście w ramach ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci pojawią się także pasieki z recyklingu.

W piątek na rzeszowskim Rynku została podpisana umowa między prezydentem Rzeszowa Konradem Fijołkiem a przedstawicielem firmy MB Recycling oraz Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Jak podkreślił podczas konferencji prasowej Fijołek, elektrośmieci są najtrudniejszym elementem gospodarki komunalnej. I problem ten, jak zauważył, staje się coraz większy.

"Na terenie Rzeszowa, dzięki tej inicjatywie ułatwiony będzie dostęp do oddawania elektrośmieci. Do tej pory były prowadzone takie zbiórki akcyjne, jednak to przedsięwzięcie pozwoli nam lepiej udostępnić te miejsca, w których elektrośmieci będzie można oddać" - powiedział.

Fijołek zaznaczył, że wszystkie zebrane w ten sposób elektrośmieci będą w sposób profesjonalny zutylizowane. "Dzięki temu nie będą zatruwać środowisko naturalne" - dodał.

Obecny na konferencji pełnomocnik zarządu MB Recycling ds. projektu Elektryczne Śmieci Robert Magolon, powiedział, że do pojemników można wrzucać małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nieprzekraczający 50 cm, a więc np. suszarki, tostery, aparaty fotograficzne czy telefony. Zapewnił, że wszystkie zebrane elektrośmieci będą "profesjonalnie utylizowane w zakładach firmy".

"Należy podkreślić, że nasza akcja jest bezpłatna dla mieszkańców. Nie obciąża systemu gospodarowania odpadami, natomiast jest jego istotnym uzupełnieniem" - powiedział Magolon. Podał dane, z których wynika, że w 2020 r. przeciętny Polak wytworzył około 14 kg elektroodpadów.

Na terenie miasta stanie docelowo 31 pojemników, do których będzie można wrzucić elektrośmieci.

Prezes fundacji Odzyskaj Środowisko Krzysztof Kieszkowski zwrócił natomiast uwagę, że ważnym elementem akcji będzie też upowszechnianie tzw. trash-artu czyli sztuki ze śmieci. Zapowiedział też, że niedługo w Rzeszowie pojawią się pasieki dla pszczół, które będą zrobione z odpadów.

Dodał, że integralnym elementem projektu Elektryczne Śmieci jest również nowatorska platforma edukacyjna dedykowana uczniom, nauczycielom oraz pasjonatom szeroko pojętej ekologii - Szkolne Centrum Recyklingu. "W jednym miejscu znalazły się bajki edukacyjne, filmy, artykuły naukowe, quizy, gry, rebusy oraz gotowe scenariusze zajęć wraz z prezentacjami. Wychodzimy poza utarte schematy wierząc, że zdobywanie wiedzy również o recyklingu i ochronie środowiska, może być fantastyczną przygodą" - przekonywał Kieszkowski.

Projekt Elektryczne Śmieci obecny jest w ponad 30 miastach w całej Polsce.