Podlaskie: Jeszcze ok. 2 tys. odbiorców bez prądu w regionie w związku z silnym wiatrem

Jeszcze ok. 2 tys. odbiorców w województwie podlaskim pozostaje w sobotę wieczorem bez prądu - poinformowała PAP Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja. Awarie związane są z silnym wiatrem.

W Podlaskiem w sobotę wieje od rana. Według najnowszego komunikatu IMGW, ostrzeżenie o silnym wietrze miało obowiązywać do godziny 20. Średnia prędkość wiatru miała wynosić - według prognoz - do 35 km/h, w porywach do 85km/h. Jak podawali synoptycy wcześniej, porywy wiatru wynosiły do ok. 80 km/h.

W sobotę wieczorem jeszcze ok. 2 tys. odbiorców pozostaje w regionie bez prądu, wcześniej było to ok. 7 tys. odbiorców. Jak informowała po południu PAP Bajerska z PGE Dystrybucja, nie były to masowe wyłączenia. Podkreślała, że część z awarii mogła być chwilowa, związana z podmuchami wiatru.

Wieczorem rzeczniczka zapewniła, że ekipy energetyków będą pracować w terenie do późnych godzin nocnych.

Żadnych poważniejszych zdarzeń nie odnotowali dotąd strażacy. Nikt nie został poszkodowany, a strażacy wyjeżdżali przede wszystkim do powalonych drzew i połamanych konarów.