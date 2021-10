Podmiot powstały z połączenia Orlenu, Lotosu i PGNiG będzie realizował duże inwestycje

Nowy podmiot po połączeniu PKN Orlen z Grupą Lotos i PGNiG będzie w stanie realizować duże inwestycje i pozyskiwać nowe technologie i wdrażać je w polskiej gospodarce - powiedział podczas jednego z paneli Kongresu 590 dyrektor z PKN Orlen Karol Wolff.

Podczas dyskusji w czasie panelu "Zielona transformacja: wyzwanie dla nowego, silnego koncernu multienergetycznego", dyrektor biura strategii i projektów strategicznych w PKN Orlen Karol Wolff powiedział, że po fuzji podmiot będzie jednocześnie w stanie poukładać nowe i dotychczasowe linie biznesowe tak, aby każda z firm, które do tej pory funkcjonowały osobno, zajmowały się tym, co są w stanie robić najlepiej, aby budowały kompetencje w ramach poszczególnych centrów.

"Chodzi o to, żeby z jednej strony optymalizować funkcjonowanie dotychczasowych zakładów produkcyjnych czy dotychczasowych linii biznesowych, a z drugiej strony chodzi o to, żeby istniały centra w ramach grupy, które będą rozwijać nowe obszary jak biogaz, wodór, paliwa alternatywne" - mówił Wolff.

Z kolei wiceprezes PGNiG do spraw strategii i regulacji Artur Cieślik powiedział, że PGNiG w perspektywie średnioterminowej swoje kompetencje widzi w obszarze biogazu, czyli po jego oczyszczeniu w biometanie. W perspektywie długoterminowej PGNiG będzie stawiać na wodór.

"Nasze kompetencje to przesył gazów a także magazynowanie, więc myślę, że to jest nasze wiano, które będziemy do koncernu multienergetycznego wnosić, czyli starać się zapewnić możliwość przesyłania gazów odnawialnych sieciami, które istnieją" - powiedział.

Przypomniał, że obecnie PGNiG jest spółką, która posiada największą sieć przesyłową w Europie.

"W pierwszym okresie będziemy się starali blendować metan z biometanem, a w dłuższej perspektywie z wodorem" - dodał.

Podczas dyskusji wiceprezes Lotosu do spraw fuzji i przejęć Krzysztof Nowicki powiedział, że należy dążyć do tego, aby koncern powstał, bo jeśli nie powstanie on teraz, to w przyszłości może już nie być na to szansy.

"Naczelnym sukcesem będzie zdolność do zbudowania jednej spójnej organizacji, która będzie miała tę samą kulturę, która będzie szanowała swoje centra kompetencyjne i wartości w ludziach" - podkreślił.

Przypomniał, że w pierwszym okresie multienergetyczny koncern, który powstanie z połączenia Orlenu, Lotosu i PGNiG, będzie w początkowym okresie dysponował kwotą około 200 mld zł przychodów i 20 mld zł EBITDA.