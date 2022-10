Podmorski kabel Polska-Szwecja nie pracuje. Awaria na stacji elektroenergetycznej

W nocy z niedzieli na poniedziałek (10 października 2022) doszło do usterki technicznej, która uniemożliwia pracę połączenia kablowego Polska- Szwecja. Do awarii doszło na szwedzkiej stacji elektroenergetycznej Stärnö. Polska najwięcej prądu importuje właśnie ze Szwecji.

Według informacji uzyskanych od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) elektroenergetyczne połączenie kablowe Polska-Szwecja 9 października 2022 zostało przywrócone do pracy po zakończeniu planowanej przerwy eksploatacyjnej.

W niedzielę 9 października 2022 wieczorem realizowane były przepływy między Szwecją a Polską, ale w nocy z niedzieli na poniedziałek 10 października 2022 doszło do usterki technicznej, która uniemożliwia pracę połączenia.

W PSE dowiedzieliśmy się, że operator szwedzkiego systemu przesyłowego Svenska Kraftnat poinformował uczestników rynku, iż do awarii doszło na stacji elektroenergetycznej Stärnö.

Według doniesień medialnych ze zgłoszenia awarii wynika, że ta ma potrwać do 11 października, do godz. 23:59, a biuro prasowe PSE wskazało nam , że „usterka zostanie usunięta najszybciej, jak to możliwe”.

Łącząca Polskę i Szwecję linia przesyłowa SwePol Link to podmorskie połączenie kablowe prądu stałego o napięciu 450kV i mocy znamionowej 600 MW. W przypadku wymiany handlowej prądem Polski z zagranicą jest szczególnie ważne dla importu prądu do Polski.

Polska w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 roku w ramach wymiany handlowej wyeksportowała 7701,6 GWh energii elektrycznej, z tego tylko niespełna 1,5 proc. do Szwecji.

Natomiast w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 roku w ramach wymiany handlowej import prądu do Polski wyniósł 6569,2 GWh, z tego ze Szwecji przypłynęło prawie 44 proc.

