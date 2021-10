Podwodne kable przyciągają kraby

Słabe pole elektromagnetyczne wytwarzane przez leżące na dnie morza kable energetyczne zwabia w ich pobliże kraby kieszeńce (Cancer pagurus) i sprawia, że zapominają one o żerowaniu i rozmnażaniu - informuje „Journal of Marine Science and Engineering“.

Badania nad krabami przeprowadzili naukowcy z St Abbs Marine Station na południowo-wschodnim wybrzeżu Szkocji.

Jak się okazało, kable przesyłające energię z usytuowanych na morzu wiatraków wytwarzają pole elektromagnetyczne, pod wpływem którego kraby gromadzą się w pobliżu kabli i nieruchomieją. Natężenie tego pola - około 500 mikrotesli (µT) - jest wielokrotnie mniejsze niż na przykład w przypadku magnesu na lodówkę, ale dla krabów wydaje się ono mieć nieodpartą atrakcyjność.

Dalsze badania prowadzone w specjalnie zbudowanym laboratorium na 60 krabach wykazały, że ekspozycja na pole elektromagnetyczne o wyższym natężeniu zmieniła u nich obraz krwi. Może to mieć szereg konsekwencji, na przykład zwiększać ryzyko zakażeń bakteryjnych.

Krab kieszeniec jest gatunkiem jadalnym i poławianym na masową skalę, dlatego ważne byłoby upewnienie się, czy morskie farmy wiatrowe mogą wpłynąć na wielkość jego populacji. Jednym z proponowanych przez naukowców rozwiązań jest zakopanie kabli w dnie morskim, jednak byłoby to rozwiązanie kosztowne i utrudniające prace konserwacyjne. Dlatego, aby korzystać z odnawialnych źródeł energii i nie wpływać niekorzystnie na środowisko konieczne jest poszukiwanie dalszych rozwiązań technicznych.