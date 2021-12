Podwyżki cen prądu stają się faktem. Mamy nowe taryfy

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu oraz taryfy dla pięciu największych spółek dystrybucyjnych. Podjęte decyzje oznaczają, że od 1 stycznia 2022 łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wyniesie około 24 proc. w stosunku do roku 2021, co oznacza wzrost o około 21 złotych netto miesięcznie - wynika z informacji podanych przez URE.

Dystrybutorzy muszą inwestować

Regulator wskazał, że jeszcze w listopadzie 2020 r. cena energii w kontraktach terminowych oscylowała na poziomie 242 zł/MWh, by w listopadzie 2021 osiągnąć poziom 470 zł/MWh i ceny te nadał rosną.Czynnikiem znacząco przekładającym się na hurtowe ceny energii są koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2). Polska energetyka w większości oparta jest bowiem na tym paliwie. Koszty uprawnień do emisji CO2 od maja 2019 r. do listopada 2021 wzrosły od 100 do 310 zł za tonę i obecnie nadal rosną.URE podał, że stawki nowych taryf dystrybutorów energii wzrosną średnio (dla wszystkich grup odbiorców) o 8 proc. i wynika to głównie ze wzrostu kosztów prowadzonej działalności operacyjnej i koniecznych inwestycji.Regulator podkreślił, że operatorzy ponoszą także koszty zakupu energii na pokrycie strat podczas dystrybucji, a poza tym zaznaczył, że w taryfach dystrybucyjnych uwzględnione są także opłaty wynikające z przepisów prawa, które nie trafiają do dystrybutorów, tj.: stawka opłaty kogeneracyjnej[2], która wzrosła z 0 zł/MWh do 4,06 zł/MWh, stawka opłaty mocowej – wzrost o ok. 30 proc., i opłata OZE – spadek z 2,2 zł/MWh do 0,9 zł/MWh.