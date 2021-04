Pokazujemy plan rządu w sprawie NABE. Pracownicy boją się umieralni

Z planów Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) wynika, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która od grup Enei, PGE i Tauronu ma przejąć elektrownie węglowe, będzie zatrudniała 32,2 tys. pracowników. W roku 2020 elektrownie, które mają trafić do NABE, wyprodukowały 83,7 TWh energii, czyli ponad połowę krajowej produkcji.

Tylko niezbędne inwestycje

Powstanie NABE jest konieczne

Pracownicy pełni obaw

Nowa grupa ma zatrudniać 32,2 tys. pracowników.W podmiotach, które trafią do NABE resort aktywów zapowiada "realizację niezbędnych inwestycji odtworzeniowych i modernizacyjnych". Zapowiedziano również brak inwestycji w nowe źródła wytwórcze.MAP podkreśla, że nastąpi odstawanie wyeksploatowanych bloków w oparciu o rachunek ekonomiczny i bilans mocy wraz z podłączaniem do Krajowego Systemu Energetycznego nowych źródeł.Zapowiedziano też sprzedaż terenów po odstawionych jednostkach z przeznaczeniem na inną działalność gospodarczą.MAP podkreśla, że zakup węgla od krajowych spółek wydobywczych, czyli PGG, Tauronu Wydobycie i kopalni Bogdanka, ma odbywać się na zasadach komercyjnych.Z prezentacji MAP nie wynika, kiedy miałoby dojść do powstania NABE. Po przedstawieniu koncepcji Agencji mają rozpocząć się konsultacje społeczne a potem program ma zostać przyjęty przez rząd. Następnie ma zostać przeprowadzona wewnętrzna reorganizacja spółek, po czym na nastąpić rozpoczęcie procesu due diligence i wycena spółek. Na końcu ma nastąpić nabycie przez Skarb Państwa akcji i udziałów w spółkach. Skarb Państwa ma mieć 100 proc. akcji w NABE.MAP przekonuje, że konsekwencją braku działań dot. restrukturyzacji energetyki będzie dalszy wzrost cen energii elektrycznej, ograniczenie zdolności inwestycyjnych spółek i brak nowych źródeł gazowych. Nastąpi także przejęcie rynku produkcji energii ze źródeł niskoemisyjnych przez zagraniczne podmioty i uzależnienie od importu energii elektrycznej. Do tego dochodzi ryzyko niewypłacalności spółek lub wymuszonej restrukturyzacji majątkowej.Do planów Ministerstwa Aktywów Państwowych z dużą rezerwą podchodzi strona społeczna.- Widzimy wiele zagrożeń związanych z tym projektem W nowej spółce ma być ok. 88 bloków węglowych i 32 tyś pracowników. Pierwsze bloki, które trafią do NABE, mają zostać wyłączane w 2025 roku, co się stanie z ich załogą? Będziemy mieli do czynienia z dostosowaniem zatrudnienia do pracy bloków jeszcze pracujących - mówi WNP.PL Bogdan Tkocz, wiceprzewodniczący komitetu protestacyjno-strajkowego w grupie Tauron, przedstawiciel Solidarności.Wskazuje, że wraz ze stopniową likwidacją bloków energetycznych pracownicy będą otrzymywali możliwość pracy np. 300 km od domu.- To będzie bardzo realne, przecież to będzie jedna firma - podkreśla Bogdan Tkocz.Przypomnijmy, że organizacje związkowe działające w grupach PGE i Tauron wystosowały wspólne pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, z którym chcą porozmawiać o transformacji polskiej energetyki.- W przypadku braku zainteresowania wezwaniem, spotkanie może mieć miejsce w sposób nieplanowany z tysiącami pracowników naszych firm! - piszą związkowcy do Mateusza Morawieckiego.