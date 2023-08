Polacy nie wiedzą, ile energii zużywają

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że Polacy zużywają w swoich gospodarstwach domowych średnio 2500 kWh energii elektrycznej. Z kolei badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) wskazuje, że nie do końca mają tego świadomość.

Badanie, które zostało w lipcu przeprowadzone przez agencję YOTTA pokazuje, że aż 42 proc. badanych deklaruje zużycie na poziomie 1000 do 2000 kWh, a co trzeci od 2000 do 3000 tys. kWh rocznie, 16 proc. uznało, że jest to poniżej 1000 kWh, a 13 proc., że powyżej 4000 kWh.